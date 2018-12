¿Te tocó trabajar en Navidad o Año Nuevo? Cuatro consejos para afrontar la situación

Quizás trabajar mientras tus familiares, amigos y seres queridos se reúnen y descansan no es el escenario que habías imaginado, pero, vamos, no es el fin del mundo

Aunque cada vez son más las personas que tienen que trabajar el 25 de diciembre y el 1 de enero, aún siguen siendo minoría. El personal médico, de seguridad y todos los servidores públicos tienen que continuar laborando por la comunidad. Por otro lado, los empleados de bares, restaurantes, hoteles y grandes centros comerciales tampoco tienen descanso porque son los días más importantes en el sector turístico.

Si te encuentras en esta situación puede que te sientas solo y desanimado, porque mientras la mayoría de las personas están compartiendo estas fechas especiales con su familia, tú te encuentras cumpliendo con tus deberes de trabajador. Por eso te presentamos algunas ideas para que afrontes el día laboral con una excelente actitud.

1. No eres el único. A pesar de que el viejo adagio dice “mal de muchos, consuelo de tontos”, piensa que no estás solo en esta difícil situación. Así combatirás esa sensación de que has tenido mala suerte y nadie más está trabajando. Incluso es probable que en tu empresa haya otros compañeros contigo. En la medida en que tus labores lo permitan, aprovecha la oportunidad para celebrar con ellos para que el tiempo pase más rápido.

2. Celebra que tienes empleo. Aun cuando hayas tenido que laborar en estos días que para la mayoría de las personas son feriados, también debes considerar que hay muchas personas que no tienen la fortuna de contar con un empleo. Si pones las cosas en la balanza, te darás cuenta de que es mejor trabajar en Navidad y Año Nuevo que enfrentarte a la incertidumbre de estar buscando trabajo en estas fechas.

3. Aprovecha la tecnología. Posiblemente la carga de trabajo sea menor que en otros días, así es que puedes aprovechar para armar una lista de reproducción que te permita disfrutar de tu música favorita; incluso puedes elegir algunos villancicos para no dejar que decaiga el espíritu festivo. Verás que las horas transcurren mucho más rápido y cuando menos lo pienses será la hora de salida y de ir a disfrutar a casa, ya sea solo o con tu familia. Además, puedes estar en contacto constante con tus seres queridos, ya sea mediante servicios de mensajería, redes sociales o videollamadas.

4. Ya vendrá tu oportunidad. Mientras que la mayoría de las personas están de vacaciones y abarrotando plazas comerciales, sitios turísticos, negocios de comida y más, tú estás trabajando. De acuerdo, no es la situación ideal, pero recuerda que tú también tendrás vacaciones en algún punto del año y entonces todo estará mucho más vacío y podrás disfrutar más de tus días libres.

No es necesario que evadas u ocultes la sensación de tristeza por trabajar en estos días tan especiales. En cambio, es importante que hagas lo posible por combatirla; siéntete afortunado por tener la oportunidad de cerrar o comenzar el año haciendo un esfuerzo, no por los demás sino por ti mismo, y haz que valga la pena.