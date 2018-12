Bad Bunny presentó “X100pre”, su primer álbum musical

View this post on Instagram

HoY a LaS 12:00 De La MeDiA NoChE SaLe Mi PriMeR AlBuM! 🖤⁣ ⁣ Se LlAmA y Se EsCuChArÁ: ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ X 100pre 👁