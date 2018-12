El DMV de California repartió más de 2 millones de licencias que no son válidas a nivel federal

El DMV de California cometió un error en el proceso de documentación de las Identificaciones reales de más de 2 millones de solicitantes. ¿Tu identificación fue una de estas?

El Departamento de Motores y Vehículos (DMV) del estado de California emitió 2.3 millones de “Identificaciones Reales” que no satisfacen los estándares federales de una Real ID auténtica, según reporta el periódico San Francisco Gate.

Las Identificaciones Reales, conocidas en inglés como Real ID, son parte de un esfuerzo nacional para que los residentes de Estados Unidos puedan “abordar vuelos domésticos o entrar a instalaciones federales controladas que requieran identificación, incluso después del 1ero de octubre de 2020 cuando entren en vigor los requisitos”, explica el DMV de California en su sitio web.

Sin embargo, el Departamento de Homeland Security informó que el DMV de California solo requirió un documento a los más de 2 millones de solicitantes que aplicaron para dicha identificación en ese estado, es decir, no fueron procesadas correctamente.

Las reglas federales especifican que una persona que desee obtener la Identificación Real necesita proveer al menos dos documentos de identificación, como un pasaporte, acta de nacimiento, tarjeta de seguro social, etc. Esta identificación no debe ser confundida con una licencia de manejar o una Tarjeta de identidad que no cumple con los requisitos de la ley de la Real ID, la cual no requieren dos documentos de identificación para ser procesada y la cual no disfruta de los beneficios de tener una Real ID.

El Gobierno Federal pidió a todos los estados actualizar sus tarjetas de identificación para que fueran reconocidas en todo el territorio y para que los residentes pudieran utilizarlas como prueba de identidad en establecimientos federales o de transporte, como un aeropuerto. Las identificaciones se distinguen por su estrella dorada en la esquina superior de la derecha.

La Identificaciones Reales o Real IDs serán un requisito para abordar un avión en octubre del 2020 y la iniciativa nació después de los atentados de septiembre del 2011 (9/11).

Para remediar este error, el DMV de California pedirá a sus residentes proveer un documento adicional por línea o por correo, dijo un vocero del Departamento, aunque las especificaciones no han sido anunciadas.

Estos son los documentos que necesita una persona para obtener una Real ID, según el DMV de California:

¿Cómo puedo obtener una tarjeta REAL ID?

Planee su visita a una oficina del DMV y haga una cita. (No es un requisito, pero se recomienda).

Llene la solicitud electrónica de solicitud electrónica y tarjeta de identidad por Internet antes de ir a la oficina.

Vea la Lista de documentos para solicitar una tarjeta REAL ID y llevar documentos originales o certificados cuando vaya a su cita del DMV, y que comprueben lo siguiente:

Identidad, como acta de nacimiento de EE. UU., tarjeta de residente permanente o pasaporte extranjero vigente con visa de EE. UU. y formulario I-94 aprobado. NOTA: Documentos que comprueben el cambio de nombre, tales como acta de matrimonio certificada, si el nombre en el documento de identidad (por ejemplo, un acta de nacimiento) es diferente a su nombre legal actual. Número de Seguro Social, como su tarjeta de Seguro Social (información sobre cómo ordenar un reemplazo) o un formulario W-2 que tenga su Número de Seguro Social completo.NOTA: El nombre que aparece en el documento del Seguro Social debe coincidir con el que aparece en su documento de cambio legal de nombre, si es que se lo ha cambiado. Domicilio en California, como un recibo de servicios públicos que tenga su nombre y dirección física (puede usar un buzón privado (P.O. Box) como dirección postal para que se le envíe su tarjeta REAL ID, pero el documento que presente para comprobar su domicilio debe mostrar el buzón privado y la dirección física). NOTA: Vea la lista completa de documentos (PDF) que puede presentar para solicitar una tarjeta REAL ID. NOTA: Se aceptan copias impresas de los documentos para comprobar el domicilio, pero no se aceptan documentos electrónicos.