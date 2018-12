Paola Rojas regaña a Natalia Téllez en pleno programa

La periodista puso en evidencia la “mala educación” de la conductora de ‘Hoy’

Natalia Téllez pasó un bochornoso momento durante una transmisión del programa “Netas Divinas”, y es que la periodista, Paola Rojas, la exhibió en plena transmisión cuando Natalia habló con la boca llena.

La también conductora del programa matutino ‘Hoy’, se encontraba en plena plática con las demás chicas, muy amena ella y sin percatarse de que estaba frente a las cámaras, justo antes de comentar cómo fue que conoció a Rossana Nájera, se echó un bocado de ricos churritos y comenzó a hablar con la boca llena.

Al paso de unos segundos Paola Rojas notó la acción de Natalia y la regaño como si fuera su mamá: “Se los digo a mis hijos, pero no te lo voy a decir a ti eso de ‘siempre se come antes de hablar, no se habla con la boca llena”.

Acto seguido, Natalia optó por reírse de la situación y se dijo a sí misma: ‘¡Muy bien Natalia Téllez, bravo!’. Las demás conductoras tomaron con humor el momento y se echaron a reír.

Mira aquí el momento.