Marjorie De Sousa estalla cuando la señalan por su acento mexicano

La actriz venezolana ha sido una de las personalidad más controvertidas en este 2018

Marjorie De Sousa aclara que no ha perdido su acento venezolano. La protagonista de telenovelas lleva viviendo afuera de Venezuela desde hace 20 años, según ella misma argumentó recientemente a través de Instagram.

El malestar de la actriz surgió luego de que algunos de sus seguidores en dicha red la “fastidiaran” con el acento mexicano que ahora ha adquirido. Sin embargo, esto es algo que muchas intérpretes extranjeras han tenido que trabajar para poder interpretar a sus personajes, los cuales poseen raíces aztecas. Pero, esto no quiere decir que durante su día a día, fuera de las cámaras, ellas hayan perdido, como Shakira, las formas de expresión y el acento de su región y país. El mismo caso ha vivido Sheryl Rubio, otra actriz y cantante venezolana que ahora reside en el país azteca. Ella misma explicó hace algunos meses que ha tenido que aprender hablar como mexicana para poder darle una mejor interpretación a los papeles para los cuales realiza castings.

Estos señalamientos, en el caso de Marjorie, la llevaron a un punto de quiere y fastidio que tuvo que estallar en sus redes para aclarar el punto para quienes la señalan o critican. “Ustedes me fastidian, por no decir una grosería, con el acento mexicano. No tengo acento mexicano, señores. Llevo 20 afuera de Venezuela, y yo digo groserías en venezolano y nadie me entiende. Ninguno me entiende“, dijo la ex pareja de Julián Gil.