Angelino, si manejas tomado serás arrestado

Toma precauciones durante el Año Nuevo, la CHP y MADD advierten de los peligros de muerte por manejar de manera irresponsable

Tenía 19 años y había planeado renunciar a su empleo en una institución bancaria con el objetivo de volver a Cypress College para estudiar tecnología en computación. No obstante, en tan solo segundos su vida cambió.

La joven se enteró que uno de sus amigos saldría de la ciudad luego de enlistarse con los infantes de Marina de Estados Unidos; mientras que la novia de éste se iría a la universidad por lo que decidió acompañarlos a una reunión.

“[Ella] debía regresar temprano a casa porque le tocaba abrir el banco al día siguiente”, relató entre lágrimas la madre, quien solo se identificó como “Maricarmen” y pidió no revelar el nombre de su hija a quien pidió llamar “Xiomara”.

Era la tarde del viernes 29 de agosto de 2014 y la pareja de novios sin avisar que había ingerido alcohol —según narra la mamá— pasó por la joven a su casa de Bell Gardens.

“Cuando salió de casa le di su bendición… Ya cuando la vi subirse a ese carro, no sé por qué pero sentí un dolor y vacío muy intenso en el estómago”, dijo Maricarmen.

Los tres amigos fueron a un restaurante y bar, ubicado en la ciudad de Whittier, donde todos comenzaron a tomar.

Al parecer, hubo una discusión entre la pareja de novios. Luego de un tiempo de haber subido al auto, cuenta la madre de la víctima, el joven chocó contra otros tres vehículos. Su Chevrolet Malibu 1998 terminó embestido contra un hidrante hacia el oeste del bulevar Beverly y la avenida Citrus. Era la 1:05 a.m.

Debido al fuerte impacto, Xiomara salió expulsada del auto.

A las 5:00 a.m. del 30 de agosto, Maricarmen fue notificada del fallecimiento de su hija, registrado en el Hospital General de Los Ángeles.

Aquel trágico día, Maricarmen cuenta que Xiomara le había agradecido por enseñarla a ser una mujer responsable, así como a sus otros cinco hermanos.

“Me has enseñado a trabajar y a valorar lo que soy y lo que tengo en la vida”, fue el comentario de la joven.

“Tú no vas a manejar, ¿verdad?”, preguntó la madre. “Mamá, yo soy la festejada”, le respondió la joven.

Xiomara debía llegar a casa a las 11:00 p.m., y cuando Maricarmen le envió un mensaje de texto, ella dijo que iba en camino de regreso.

“Nena, ya es tarde”, fue el siguiente mensaje. Para ese entonces ya no hubo respuesta.

El conductor que iba bebido sobrevivió al accidente, su novia quedó con lesiones de por vida pero Xiomara murió.

Maricarmen dice que el conductor nunca se disculpó y agrega entre el llanto: “Yo le pido a Dios que lo cuide y oro por él… Pero mi corazón sigue roto…Hija, no sabes cuánto te amo. No me resigno a la vida sin ti.”.

Más ojos en las carreteras

Este viernes a las 6:00 pm comenzó el período de máxima vigilancia de fin de año, por parte de centenares de agentes de la Patrulla de Caminos de California (CHP).

La entidad se encargará de vigilar las carreteras y autopistas del Estado Dorado para arrestar a aquellos conductores que tomen la decisión errónea de manejar bajo la influencia de alcohol o drogas, que puede causar accidentes o provocar la muerte de individuos inocentes.

Todos los agentes de la CHP estarán en servicio hasta las 11:59 p.m. del próximo martes 1 de enero.

Al mismo tiempo, dirigentes de la organización Mothers Against Drunk Driving (Madres Contra Automovilistas Ebrios – MADD) de Los Ángeles imploran a los residentes que en las festividades de Año Nuevo no combinen el estar al volante si se encuentran intoxicados por el alcohol y aconsejaron que es mejor tener un conductor designado.

En 2016, fueron arrestados en Los Ángeles 216 individuos y hubo un accidente fatal que cobró la vida de una persona. Al año siguiente, los arrestos totalizaron 173. Por fortuna no hubo ningún fallecimiento.

Sin embargo, a nivel estatal, en 2016 se efectuaron 923 detenciones y se registraron 16 muertes, informó el sargento Saul Gómez, de la División Sur de la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

“Un año después, los arrestos fueron 767 y se reportaron 14 personas muertas”, agregó.

El patrullaje durante el fin de semana de Año Nuevo se enfocará en ubicar a conductores distraídos, aquellos con el celular o quienes manejen borrachos o drogados.

“Este debe ser un tiempo festivo para estar con la familia, amigos y celebrar pero lamentablemente no falta quien decide manejar tomado”, dijo el agente Gómez. “A veces, no solo resultan lastimados ellos mismo, sino que dañan a víctimas inocentes”.

La División Sur de la CHP, aunque es pequeña en tamaño, es enorme en cuanto al flujo de tránsito que vigila.

Con autopistas concurridas y 64 comunidades no incorporadas del condado de Los Ángeles como su jurisdicción principal, esta entidad atiende a más de 10 millones de residentes. Esta población es mayor que la de 42 estados y alberga al 26% de todos los residentes de California.

Los límites de la división van desde la costa de Malibu hasta el Inland Empire; desde las playas del condado de Orange hasta el desierto del Valle de Antílope; Hollywood y Burbank, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), docenas de lugares deportivos y de entretenimiento y varios de los principales parques de diversiones y temáticos del mundo.

“También hemos visto el problema de que la marihuana se está usando en combinación con el alcohol”, dijo el sargento Gómez.

“Fumar marihuana no es ilegal, como tampoco tomar después de los 21 años, pero fumarla y manejar sí es contra la ley”.

Miles de muertes en el país

Georgina Avilez, administradora de programas de MADD, en el Sur de California, expresó que los días festivos representan los momentos más peligrosos en las carreteras de EEUU, debido a las fiestas y que se conduce en estado de ebriedad.

“Cuando tenía 12 o 13 años acudí al funeral de una persona que quería mucho y se mató en un accidente”, contó.

“Era como mi tía y también sus amigos del colegio se mataron en Las Vegas; por ese recuerdo decidí involucrarme en este tema para educar a nuestra comunidad sobre los peligros de manejar borracho o drogado”.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), 10,874 personas murieron en 2017 en accidentes de tráfico de vehículos de motor en los que un conductor tenía una concentración de alcohol en sangre (BAC) por encima del límite legal de 0.08 gramos por decilitro.

Los costos por DUI

Las consecuencias para quien sea arrestado por manejar bajo la influencia de alcohol o drogas son:

1. Multas económicas que podrían alcanzar los 15,000 dólares.

2. Cárcel, según lo determine un juez si se ha lesionado a alguien.

3. Licencia suspendida.

4. Si eres hallado culpable de DUI, tendrás que pagar por una máquina e instalarla en tu auto para soplar y comprobar que estás sobrio antes de encenderlo.