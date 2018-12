Descubren que dulces del calendario de adviento de niños son en realidad para gatos

Ni siquiera el olor o el diferente color alertaron a la madre de la confusión

Foto: Kennedy News and Media

Una niña descubrió que las golosinas del calendario de adviento que había estado comiendo durante días eran en realidad para gatos.

Alissa Evans, de 9 años, se había quejado de que los chocolates de su calendario de adviento tenían un sabor extraño, pero su madre, Jess Evans, asumió que solo estaba siendo quejica y delicada.

“Me sentí como la peor madre cuando me di cuenta de que le había comprado un calendario para gatos”, contó Evans a Entertainment Daily.

“Alissa había dicho que se veían un poco verdes, pero pensé que probablemente solo tenían sabor a manzana y no pensé nada más. También se quejó del sabor, que era un poco extraño, pero como no los rechazó ni dijo que eran horribles, simplemente me olvidé y lo ignoré “.

Pero cuando la niña dejó de comerlos durante unos días, la madre se extraño y revisó la caja.

“Recuerdo que pensé que se veían en un tono verde divertido y que no tenía un olor a chocolate. Cuando volteé el calendario y leí que era yogur y sabor a hierba de gatito no lo podía creer. Había tardado 11 días!”.

Evans explicó que estaba comprando con sus tres hijos pequeños y tenía prisa cuando tomó el calendario de adviento y no se había dado cuenta de que estaba destinado a los gatos.

Una vez que superó la sorpresa, encontró el lado divertido del asunto. Afortunadamente, la niña está bien y no le han afectado los dulces ingeridos.