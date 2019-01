Mercedes Benz G 2019, el alucinante todoterreno que todos desean (VIDEO)

Los cambios estéticos se concentran en el interior del vehículo

En el segmento de los vehículos todoterreno, el año próximo vamos a recibir un nuevo auto de parte de Mercedes Benz. Estamos hablando del Mercedes Benz G 2019.

Este será un vehículo cuyo aspecto externo no sufrirá mayores modificaciones con relación al modelo actual, concentrando los cambios principales en la cabina.

Estética

El Mercedes Benz G 2019, en su apariencia externa, no dista mucho de la versión actual. Los ingenieros no querían alejarse de la ya icónica forma del G-Wagen, por lo que no se enfocaron en realizar cambios en el exterior.

En comparación con el modelo actual, el Mercedes Benz G 2019 es un poco más largo y ancho, pero esta diferencia no es para nada obvia. No obstante, el interior ha sido completamente rediseñado.

Podemos encontrar todavía la manija del pasajero delantero y switches ubicados en la consola central que controlan los tres bloqueos de diferencias. Sin embargo, el resto de la cabina tiene acabados más modernos.

Motor

El Mercedez Benz G 2019 ofrecerá una única variante: el G550, que tendrá un motor biturbo V8 de 4.0 litros capaz de entregar 416 Caballos de Vapor y un torque de 450 libras-pie. Estas son las mismas cifras del modelo actual, pero se espera que este vehículo sea más rápido.

Mercedes cambió la transmisión de siete velocidades por una transmisión de nueve. Por otro lado, los ingenieros lograron reducir su peso en 375 libras.

Hay nueva suspensión en la parte delantera del vehículo, y dado que su peso es más liviano, probablemente el Mercedez Benz G 2019 se desenvuelva muy bien en el terreno. Si quieres saber más respecto a este auto, te dejamos un video a continuación.