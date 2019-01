Actor de ‘Black Mirror: Bandersnatch’ de Netflix se aleja de redes sociales por ‘salud mental’

Will Poulter, actor de “Black Mirror: Bandersnatch” tomará un descanso de las redes sociales, informó People.

El interprete, de 25 años, reveló este miÈércoles que se estaba alejando de Twitter para centrarse en su salud mental.

“A la luz de mis experiencias recientes, estoy eligiendo dar un paso atrás, algo así como de Twitter“, comenzó el anuncio.

Antes de decir la razón detrás de su decisión, Poulter agradeció a sus fanáticos de “Black Mirror” por su apoyo en los días posteriores al estreno de la película interactiva de Netflix, la cual se estrenó el 28 de diciembre.

El actor, que interpreta al creador del juego Colin Ritman, luego explicó cómo ha luchado para equilibrar los aspectos positivos y negativos que a menudo surgen del uso de las redes sociales.

“Hay aspectos positivos para disfrutar y los negativos inevitables que se evitan mejor“, dijo, “es un equilibrio con el que he luchado por un tiempo y, en interés de mi salud mental, siento que ha llegado el momento de cambiar mi relación con las redes sociales. No quiero parecer indiferente a todo el increíble apoyo que he recibido en línea, por el que estoy realmente tan agradecido”.

Poulter señaló que hará publicaciones en nombre de las campañas y organizaciones benéficas con las que se ha asociado. Incluyendo una organización anti-bullying.

“Tengo el privilegio de tener esta plataforma. Espero que este cambio para reducir mi expresión personal y aumentar el enfoque en los asuntos que importan tenga como resultado un mejor resultado para todos. Este no es el fin. Considérelo como un camino alternativo “, finalizó, antes de firmar la nota: “Con amor, Will”.

En este momento, no está claro cuánto tiempo el actor se alejará de redes sociales.