Cuáles son las consecuencias del alcoholismo en la salud

El alcoholismo pasa factura en el cuerpo humano

El alcoholismo es una de las adicciones más peligrosas que una persona puede padecer. Se trata del deseo indetenible y exagerado por consumir bebidas alcohólicas; que pueden alterar y dañar gravemente el organismo si se les consume con demasiada frecuencia y/o en enormes cantidades.

La salud de una persona adicta al alcohol puede verse gravemente afectada si no entra rápidamente a rehabilitación para tratar su mal. Si conoces a una persona que sufra de alcoholismo, y no sabes cómo llegar a ella, ¿por qué no le dices cuáles pueden ser las consecuencias de su adicción?

Mínimo requerido para que el alcohol sea peligroso

Todo cuerpo humano es distinto y responde de manera diferente al alcohol. Sin embargo, puede decirse que, para cada género, hay un mínimo de tragos que pueden empezar a colocar la salud en riesgos innecesarios.

Una mujer que toma 8 tragos o más a la semana, o 4 tragos al mismo tiempo puede verse afectada por el alcoholismo.

Un hombre que toma 15 tragos o más a la semana, o que a menudo toma 5 tragos al mismo tiempo también está en riesgo.

Vamos a definir “trago” como cerveza de 12 onzas (355 mililitros).

Consecuencias del alcoholismo en la salud

El alcoholismo es una enfermedad que aumenta las probabilidades de padecer otras condiciones o directamente provoca que dichas otras condiciones tengan lugar. Directamente, incrementa la probabilidad de que la persona alcohólica padezca lo siguiente:

Sangrado de estómago o esófago

Inflamación y daño en el páncreas

Daño al hígado.

Desnutrición

Cáncer de esófago, hígado, colón, cabeza, cuellos, mama, y otras áreas.

Efectos del alcoholismo en los nervios y en las neuronas

Los efectos del alcohol sobre el razonamiento y el juicio naturalmente son más profundos cuando se habla de alcoholismo. El consumo excesivo daña las neuronas, lo que puede acarrear un daño permanente en la memoria, el razonamiento y el comportamiento.

Cuando hablamos del daño en los nervios debido al consumo excesivo del alcohol, algunas de las consecuencias más comunes son las siguientes:

Entumecimiento

Sensación dolorosa de hormigueo

Problemas de erecciones en los hombres

Goteos de orina o dificultad para orinar

Si se consume alcohol durante el embarazo, el bebé puede desarrollar el síndrome de alcoholismo fetal, o su proceso de desarrollo puede ser afectado.