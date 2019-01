La Víbora: Predicciones venenosas 2019

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

¿Qué piensan, que solo Mhoni Vidente puede decir mentiras sobre el futuro? ¡Ups!, quise decir, ¿predicciones? Pues no. Yo también lo puedo pronosticar, que al cabo al final del año ya nadie se acordará de lo que “adiviné”, y si de todas las tonterías que predigo una se cumple, con eso ya dirán que soy una bruja, o más bien una víbora, muy acertada. Así que ahí les van mis augurios para este 2019.

¿Qué pasará con Luis Miguel? Pues muy fácil. El Sol seguirá haciendo de las suyas con los fans, y los fans estarán bien felices con él, llenándole los bolsillos para que pague sus gustos y sus deudas eternas.

Seguirá con su actitud de “no pasa nada” y no verá nunca a sus hijos, pero no por culpa de ellos, sino porque no le quiere ver la cara a la rancherita a Aracely (recuerden que esta mujer es insoportable, me consta). Se pondrá más pelo y se seguirá haciendo cirugías, dizque según él, para verse de 20. O sea, nada nuevo con Luismi.

Y hablando de cirugías, ¿quién creen que ya tiene programadas como cuatro citas con el cirujano para este año? ¡Adivinaron, Cirugía Méndez! La artista, como es cliente asidua, consiguió un tres por uno en la clínica donde le hacen los arreglos para que se vea más esperpentosa… ¡perdón! para que se va más hermosa.

Juren que la vamos a ver más deforme que nunca, así que guarden las fotos que se publiquen de ella porque serán el adorno más codiciado y horrendo para sus fiestas de Halloween. Y recuerden que también pueden usarla como ejemplo para cuando le lean cuentos de brujas a los niños.

Otro del que tendremos noticias será de José José. Seguirá secuestrado por su hija Sara hasta que estire la pata. Y ya saben, cuando esto pase la de chismes y pleitos se que van a soltar entre esta chica y los otros hijos del cantante. Aunque yo no sé qué pelearán si el pobre Príncipe apenas tiene para medio vivir. Eso sí, la ganona será Sara, porque todo apunta a que es la que se echará a la bolsa el botín por dar la exclusiva de la muerte de su padre.

Y por último, les tengo una mala noticia, o más bien, una predicción que los va a entristecer. Juan Gabriel no regresará a este mundo. Por más que les digan y les digan que está escondido en un lugar de la Tierra y que prepara su regreso, no lo crean.

Está más muertito que Tutankamón. ¿Cuál es la intención de los que dicen que el Divo anda de parranda? No lo sabemos. O más bien sí lo sabemos: les falta un tornillo en la cabeza. Recuerden, cuando estiras la pata la estiras para siempre.