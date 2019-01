Lo que hace tener barba a un hombre y no sabías hasta ahora

La barba se ha convertido en tendencia en los últimos años, colocando a hombres barbudos como los más sexys del momento

Llevar barbas está de moda, si eres hombre, claro está.

Hoy en día, la apariencia desaliñada que alguna vez se reservó para los hombres de montaña, los leñadores y los hippies puede verse en todas partes, desde carteles publicitarios hasta pasarelas de moda y conferencias de negocios.

Según los hombres que se dejan barba, todo es diferente después de dejarse el pelo crecer. La gente te mira de manera diferente. Te sientes diferente. En general, el impacto que una barba tiene en la vida de una persona es mucho más grande de lo que podría pensar.

Según estudios realizados, esto es lo que sucede cuando un hombre se deja crecer la barba.

Te proteges del sol, ya que el cabello no permite que incidan los rayos solares directamente. De manera similar a cómo el vello en su cabeza protege el cuero cabelludo, las barbas brindan el mismo nivel de defensa para la barbilla, mejillas y labio superior. Lo que es lo mismo, la barba te protege del cáncer de piel.

Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Queensland, tener vello facial reduce las relaciones de exposición al sol en aproximadamente un tercio, en comparación con una cara bien afeitada, y el factor de protección ultravioleta, o UPF, varió de 2 a 21. Lo que s lo mismo, una barba protege de aproximadamente el 90-95 por ciento de los peligrosos rayos ultravioleta que pueden afectar la cara, lo que reduce significativamente el riesgo de contraer cáncer de piel.

Según informa el New York Times, la media de tiempo que un hombre emplea en afeitarse a lo largo de su vida es de unas 3,350 horas, por lo que si no lo haces, ¡ganarás tiempo de vida!

La atracción es cuestión de gustos, ya todos nos gustan las cosas diferentes. Pero cuando se trata de monitorear las tendencias generales, las investigaciones muestran que una barba buena y saludable hace que un hombre parezca más atractivo.

El medio anteriormente citado, realizó un estudio realizado por la Universidad de Queensland, donde se preguntó a más de 8,000 mujeres heterosexuales acerca de las encuestas sobre el atractivo de los hombres. Los resultados variaron, por supuesto, pero se determinó que los hombres con barbas más completas se evaluaron como mejores parejas a largo plazo.

Otro estudio encuestó a hombres homosexuales y descubrió que también otorgaban calificaciones más altas a los hombres con barba. Si principalmente quieres unirte al club de la barba para subir de nivel en tu juego romántico, la ciencia está de tu lado.

Los hombres que viven en climas invernales siempre parecen brotar barbas tupidas, y eso es porque tener esa capa extra de aislamiento, efectivamente, abriga. Según Anthony M. Rossi, un dermatólogo entrevistado por el Wall Street Journal, las barbas en invierno son, esencialmente, bufandas naturales.

De acuerdo con Popular Science, el pelo mantienen la piel 1 grado más caliente que en áreas sin cabello, lo que puede sonar a poco pero definitivamente hace una gran diferencia.

Nunca juzgues un libro por su portada. Las barbas pueden verse ásperas y resistentes, pero debajo de su superficie ruda hay una cara de bebé suave y sedosa. Esto sucede porque tener una barba en realidad protege la piel debajo del envejecimiento, según el periódico Metro. Al bloquear la exposición al sol, lo que produce menos arrugas, menos manchas, etc.

De todos modos, el otro factor que mantiene la cara barbuda tan suave son las glándulas sebáceas, que siempre están trabajando para mantener su piel aceitada e hidratada, según Business Insider. Las personas se tocan mucho la cara, por lo que normalmente estarías frotando este aceite con bastante frecuencia, eso es si no tienes una barba gruesa que protege tus mejillas y preserva los aceites de la piel. Por lo tanto, si bien tener una barba puede hacerte lucir más viejo hoy, te hará lucir más joven en el futuro.

Hay quien quiere desprestigiar las barbas y afirma que los pelos de barba contienen más virus- Las barbas no esconden gérmenes infecciosos, aunque sí hay que mantener cierta higiene.

Un estudio publicado por el Journal of Hospital Infection tomó muestras de 408 trabajadores varones del hospital, con y sin barba. No hace falta decir que los empleados de atención médica se exponen a algunos virus desagradables, pero según The Independent, se descubrió que las caras bien afeitadas eran tres veces más propensas a contraer virus y esconder gérmenes que sus compañeros peludos. Esto puede deberse a que el afeitado crea microabrasiones en la piel, y estos pequeños cortes se convierten en zonas de reproducción bacteriana.

No hace falta decir que crecer una barba cambiará tu apariencia. Sin embargo, de manera similar a cómo teñir el cabello, el morado y el amarillo pueden levantar algunas cejas, tener una barba también redefine la impresión que las personas tienen de ti.

Según Psychology Today, los estudios han demostrado que los hombres con barbas generalmente se consideran más masculinos, dominantes y socialmente maduros. De un vistazo, también suelen considerarse figuras más responsables, mayores y paternales.

Por otro lado, New Republic citó un estudio de 2012 donde se fotografió a hombres con barba y afeitado, y luego se les pidió que hicieran una serie de expresiones. Cuando estas fotos fueron mostradas a otros participantes, las imágenes de expresiones barbudas “enojadas” fueron calificadas como más agresivas que las enojadas afeitadas.

Al final, una barba dice mucho de ti. Incluso es capaz de esconder tus emociones reales y lo que sientes y no quieres decir.