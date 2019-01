El ejercicio no sirve para perder peso, éstas son las razones

La báscula no debe ser el único referente a tener en cuenta para bajar de peso y ganar en salud

Después del día de Reyes damos por terminadas las festividades navideñas. Ahora toca lo más difícil, enfrentarse a la báscula.

Si quieres bajar de peso, piensa dos veces lo de apuntarte al gimnasio. Quizás no sea la mejor idea. Sobre todo, si únicamente vas a hacer eso.

La gente suele pensar que es posible bajar de peso con solo hacer ejercicio, pero cada vez hay más estudios que determinan que eso no es del todo cierto.

Está claro que para eliminar los kilos de más, la dieta es el camino más rápido. Un estudio realizado por Aaron E. Carroll, profesor de pediatría de la Universidad de Indiana, ya lo apuntó en un escrito en el diario The New York Times.

“Es impresionante el énfasis que se le pone al ejercicio pero dejar de comer es mucho, mucho más importante para bajar de peso”, contó el experto.

Hay varios estudios que reafirman esta idea. Uno, publicado en la Revista Británica de Medicina Deportiva, encontró que la actividad física de la población norteamericana aumentó entre 2001 y 2009, particularmente en ciertos condados de Kentucky, Georgia y Florida. Ese incremento, sin embargo, coincidió con un alza de los índices de obesidad en dichos lugares. Esto se debe a que si te ejercitas más, comes más.

Pero tampoco creas que combinando dieta y ejercicio vas a bajar más peso. No es así, de acuerdo a un estudio publicado en 2011, en New England Journal of Medicine, que encontró que la gente que solo hace dieta pierde mucho más peso que cuando combina dieta y ejercicio.

La actividad física aumenta el apetito y cuando quemamos calorías ejercitándonos el cuerpo le pide que las reponga. La otra razón es que tampoco tenemos claro cómo calcular con exactitud las calorías que ingerimos, por lo que es más difícil mantener el control.

A pesar de esto, los expertos consultados no dudan de los beneficios del ejercicio para la salud. Muchos estudios confirman que toda actividad física es primordial para el bienestar cardiovascular.

Puede que no bajes de peso tan fácilmente, pero sin duda con ejercicio ganarás en salud.