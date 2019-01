¿Necesitas obtener una garantía extendida para tu auto?

De acuerdo con una encuesta nacional realizada por CR, los compradores de autos anhelan confiabilidad: el 95% de los compradores de autos nuevos y usados consideran la confiabilidad como un requisito indispensable. Pero para muchos compradores, incluso saber qué autos son confiables no es suficiente. Ellos quieren protección.

Los contratos de servicio de autos, a menudo denominados garantías extendidas, son una solución tentadora para los consumidores que compran un auto usado o para aquellos que desean extender la cobertura total de un auto nuevo.

No importa el tipo exacto, las garantías extendidas son una inversión en tranquilidad que limita el riesgo financiero por un período de tiempo determinado. Pero ten cuidado: una encuesta entre miembros de CR realizada en 2013 mostró que los propietarios de autos generalmente pagaban más por la cobertura de lo que recibían en beneficios directos. Esto no es sorprendente, porque las garantías extendidas generan mucho dinero para quienes las venden.

Las garantías extendidas son un revoltijo horrible de matemáticas, y la razón por la que las venden es porque los vendedores ganan mucho en comisiones”, dice Dave Ramsey, un experto en finanzas personales y presentador de programas de radio que ha sido franco sobre el tema. “En promedio, pagarás alrededor de $1,500 por una garantía extendida, y la reparación promedio es de $180. No recomiendo comprar garantías extendidas, nunca. Si no puedes pagar una reparación de $200 en un carro, entonces quiere decir que no puedes pagar el carro”.

En cambio, Ramsey recomienda que los propietarios establezcan un fondo para emergencias para reparaciones que se pueda usar cuando sea necesario. Y si ese dinero no es necesario para reparaciones, se puede ir hacia la compra de tu siguiente auto.

Si deseas conseguir una garantía extendida, recuerda que el precio se puede negociar, al igual que el precio de compra del auto.

Las garantías extendidas pueden reducir el estrés financiero para aquellos que poseen modelos de marcas no confiables. Están disponibles a través de concesionarios, clubes de autos y compañías de seguros (que a veces los llaman seguros de fallo mecánico). Los planes pueden variar en cuanto al tiempo que duran, lo que cubren y el precio. Y la letra pequeña realmente importa, porque los programas de posventa tienen limitaciones específicas sobre qué reparaciones están cubiertas y dónde se puede realizar el trabajo.

AAA ofrece un contrato de servicio de auto que combina protecciones de garantía con servicios adicionales, como reemplazo de baterías, reembolsos de viaje y cobertura de alquiler de autos. El club nacional de automóviles le dijo a CR que las ventas de la garantía habían aumentado, y señaló que alrededor del 30% de los clientes requieren al menos una reparación cubierta.

Recientemente, General Motors lanzó un programa que ofrece a los clientes una garantía extendida que extiende la cobertura total a 5 años o 60,000 millas para los autos Chevrolet y GMC, y hasta 6 años o 70,000 millas para los clientes de Buick y Cadillac. Las garantías regulares de autos nuevos para esos carros son de 3 a 4 años y de 36,000 a 50,000 millas.

Los planes de GM cuestan entre $1,000 y $2,000 dependiendo del auto, y solo se pueden comprar con un auto nuevo. El costo se puede incluir en el financiamiento y la garantía es transferible, lo que podría aumentar el valor de reventa de un auto usado.

GM dice que es el único fabricante de autos que ofrece una verdadera garantía extendida, aunque otros ofrecen planes de servicio para autos. (El plan de GM no está disponible para carros vendidos en California, Florida, Hawaii, Maine, Minnesota o Missouri).

Desde el punto de vista del costo, la decisión inteligente está en saltarse la protección y, en cambio, concentrarse en comprar un modelo con una confiabilidad predicha mejor que el promedio y luego mantenerlo adecuadamente. Antes de comprar un auto nuevo o usado, consulta nuestras calificaciones de confiabilidad.

Nota del editor: Este artículo apareció en la edición de febrero de 2019 de la revista Consumer Reports .

