¿Realizarse una vasectomía aumenta el riesgo de cáncer de próstata?

Es importante desmentir los mitos que hay alrededor de la vasectomía

Es trascendental conocer todos los métodos anticonceptivos, sus particularidades y su efectividad. Y la vasectomía se erige como uno de los más efectivos para controlar la natalidad, pero ¿En qué consiste?

Una operación breve y sin dolor

La operación, que dura apenas 15 minutos, consiste en cortar y ligar los conductos seminales que se hallan en el escroto. Se usa anestesia y rara vez genera complicaciones pero se recomienda tomar aspirinas u otros antiinflamatorios días antes y después de la operación a fin de evitar sangrados.

Su efectividad contra la concepción es superior al 99% pues a diferencia de otros métodos anticonceptivos, es imposible equivocarse o usarlo mal. Evidentemente no protege contra las enfermedades de transmisión sexual (ETS), que se deben evitar usando preservativo.

Contrario a lo que se puede creer, la vasectomía no tiene ninguna repercusión sobre la potencia sexual del hombre; no afecta su vida sexual. De hecho, este puede eyacular; la única diferencia consiste en que el semen no contiene espermatozoides.

Es reversible, pero no en todos los casos

Si te arrepientes, puedes intentar hacerte una vasovasostomía, que es una operación en la que se recanalizan los conductos seminales. Sin embargo, no es efectiva en todos los casos, por lo que debes pensar seriamente en si quieres o no tener hijos en el futuro antes de hacerte una vasectomía.

¿Aumenta la posibilidad de contraer cáncer de próstata?

Otro mito alrededor de esta operación es que aumenta las posibilidades de contraer cáncer de próstata. Sin embargo, esto es un mito pues ningún estudio ha concluido alguna relación entre la vasectomía y el cáncer de próstata.

Sin embargo, tanto si decides practicarte la operación como si no, es recomendable visitar a un urólogo para aclarar todas tus dudas sobre esta enfermedad y obtener consejos sobre cómo reducir las posibilidades de contraerla.