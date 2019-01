AMLO: El robo de combustible creció con Peña Nieto

El mandatario mexicano asegura que desde la torre de Pemex se orquestaba el saqueo de los ductos

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que hay “resistencias” a las acciones para frenar el robo de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex). Se calcula que cerca de 60 mil millones de pesos son saqueados cada año. El problema creció desproporcionadamente durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“En un piso de la Torre de Pemex, a pesar de que se estaba constatando el robo, en vez de cerrar las válvulas se mantenían abiertas. Ahora hay control sobre eso”, dijo. “Vamos a modificar totalmente el sistema de distribución si se necesita, pero vamos a controlar el robo. No vamos a abrir las válvulas sin control”, agregó.

“Hay una disminución considerable en el robo de combustible. El primer paso que se dio fue importante, que consistió en el monitoreo de ductos. Se cerraron válvulas que se abrían para que se robaran los combustibles. Eso está controlado. No deja de haber robo pero disminuyó mucho”.

“La presión es porque no dejan de robar. Apenas se llena un ducto, se ‘empaca’, se baja la presión y se detectan fugas. Y siguen presionando, de querer seguir robando. Si dejaran de robar, entonces se abrían los ductos. Pero como ellos insisten en algunas partes mantenemos la misma estrategia. No nos van a cambiar. Es cero corrupción y cero impunidad”.

“Se creó con los años un sistema paralelo en Pemex, con distribución y venta de combustibles”, dijo. “Se permitió a través de los años un sistema de robo de combustible con venta de combustible a particulares a través de distinto mecanismos, hasta de depósitos cercanos al consumo de combustible. Es una red. En los ductos hay ramales para el abastecimiento. Hay también invasión del derecho de vía de los ductos.

Construyeron bodegas y en esas bodegas se ordeñan ductos. Una estructura que se creó y pasó de noche”, dijo el Presidente. “La Secretaría de Hacienda en tiempos de Fox lo descontaba de los ingresos. Y estamos hablando de más de 60 mil millones al año. Había una especie de complicidad consciente e inconsciente”.

Contó que había un robo diario de 1,100 pipas y que ahora ha disminuido. “El día 2 bajamos a 36 y el promedio de los últimos días es de cien. Estamos cambiando todo el sistema de distribución, por eso en algunos puntos hay desabasto”, dijo. “Le puedo decir a todos los mexicanos que tenemos gasolina suficiente; no hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución. No abrir los ductos para que no haya fugas. Con cuidado significa que haya vigilancia. Hoy se va a reforzar el plan de vigilancia”, dijo.

“Se va a normalizar el abasto”, dijo. “Y al mismo tiempo vamos a garantizar que no se roben los combustibles. El sábado y el domingo se habló de desabasto. Nuestros adversarios le subieron al volumen. Pero mientras nosotros tengamos el control y podamos resolver los problemas…”

Aseguró que él y todo su equipo están pendientes del tema del desabasto “de día y de noche”. Pidió a los medios que lo ayuden a informar a la gente que el tema del desabasto no es un asunto grave ni que se salió de control, sino que es algo que se presenta en algunos lugares por los reacomodos en la distribución de combustible.

Hubo lugares en donde hubo desabasto y se intervino, dijo el Presidente. “Aprovecho para hacer un llamado a quienes veían esta actividad como una manera de obtener ingresos para la sobrevivencia, porque en los operativos hay lugares en donde la gente protesta; no todo el pueblo, pero protestan cuando hay presencia del Gobierno federal.

¿Qué les digo a todos los ciudadanos? Que esos ingresos que se obtenían de manera ilegal, tienen ahora la opción, los jóvenes, de inscribirse como aprendices. Y que quien quiera un negocio, se les va a apoyar. Llamo a todo el pueblo a no caer en la ilegalidad. Nunca se justifica un acto ilegal, pero menos cuando hay opciones, hay alternativas, y cuando se está dando un ejemplo desde el Gobierno”. Explicó que “desde arriba” se estaba robando y que daban el mal ejemplo. “Eso ya se terminó, nadie va a robar”, indicó.

Ayer, López Obrador reveló que hay resistencias, que “están tratando de jugar a las vencidas” ante la decisión de su Gobierno de controlar el robo de combustible adentro de Petróleos Mexicanos (Pemex). Pero no identificó quién, o quiénes. “Están ahí presionando, pensando que nos van a vencer. Que no quieran jugar a las vencidas porque va a triunfar la ley y la justicia”, afirmó.

El 27 de diciembre, el Presidente anunció que fuerzas conjuntas del Gobierno federal mexicano intervinieron el sistema de monitoreo de Pemex para detener el robo de combustible. Informó que había tres funcionarios directamente involucrados, que ya están bajo proceso penal. AMLO presentó el Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de Pemex.