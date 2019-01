¿Cuánto quieres ahorrar? Con estos cuatro propósitos de Año Nuevo, tú decides

Para ir más allá de las buenas intenciones en el tema del ahorro, es necesario poner en práctica acciones sencillas y fáciles de seguir

Uno de los propósitos más comunes al comenzar un nuevo año es ahorrar. Y la idea es excelente. Sin embargo, no basta con la intención; en cambio, es necesario tener bien claras las metas a las que aspiramos y hacer planes prácticos y fáciles de seguir. Aquí te presentamos cuatro propósitos para que pases de las buenas intenciones a las acciones.

1. Tiempo es dinero. Seguramente has escuchado la frase, y aunque parece un simple cliché, en el fondo es cierta. Al usar tu tiempo de manera más sabia, podrás dedicarte a trabajar en asuntos importantes y quizás beneficiarte económicamente.

Para lograrlo, debes empezar a planear con anticipación e invertir tiempo, en vez de simplemente gastarlo, con miras a obtener resultados concretos y medibles. Enfócate en ellos y haz que el tiempo rinda, de modo que tus tareas no te tomen más de lo necesario y puedas dedicarle más horas a actividades que reditúen en mayores ganancias.

El tiempo es dinero: una de las enseñanzas de la sabiduría popular que puedes utilizar a tu favor este 2019.2. Ahorra en café y agua. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuánto gastas en comprar café y botellas de agua? Haz las cuentas y notarás que a pesar de que el costo de estas bebidas podría parecer relativamente bajo, el costo acumulado por comprarlas diariamente es considerable.

Según las estimaciones de los expertos, si comienzas a llevar contigo tu propio café y un recipiente con agua, en vez de pagar por ellos, podrías ahorrar ese dinero y en 30 años reunir una suma aproximada de hasta 100,000 dólares. Increíble, ¿no lo crees?

3. ¡Que vivan los uniformes! Mark Zuckerberg, CEO de Facebook y uno de los hombres más ricos del planeta, decidió un día crearse una especie de uniforme al comprar un buen número de camisetas y pantalones similares para ahorrar tiempo y dinero en su vestimenta.

No estamos sugiriendo que hagas exactamente lo mismo, pero toma en cuenta que llenar tu closet con prendas que no te quedan, que son difíciles de combinar o que se dañan rápidamente es muy costoso e incluso puede ser la causa por la que continúas adquiriendo ropa nueva. Evítalo mediante un uniforme que vaya bien con tu estilo, gustos y ocupaciones diarias o bien, compra artículos que no pasen de moda y sean de alta calidad para que puedas usarlos una y otra vez.

4. Revisa si usas todas tus suscripciones. Netflix, Amazon Prime, Google Music, Spotify, YouTube Premium, paquetes de streaming, gimnasios, apps, software y la lista puede crecer y crecer. Vale la pena que te tomes un tiempo para revisar tus estados de cuenta y saber exactamente en qué suscripciones estás gastando tu dinero.

Te darás cuenta de que en realidad no utilizas todos lo servicios por los que estás pagando y con base en esta información podrás tomar decisiones para cancelar algunos de ellos. Piensa en tus metas de ahorro y recorta los gastos hasta que estés satisfecho con el ahorro anual que podrías alcanzar.

Todas estas medidas están destinadas a que logres importantes ahorros mensuales y, sobre todo, a que tú mismo determines hasta dónde quieres llegar. ¿Te unes al reto por un 2019 de mucho ahorro?