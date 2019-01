La emotiva carta a un maestro que le salvó la vida hace 26 años

En el pasado las enfermedades mentales han sido un tema tabú en nuestra sociedad

Una carta escrita por un hombre, dando las gracias a un maestro que, sin saberlo, le salvó la vida, está emocionando al mundo.

Gary Parr es un hombre que padece de depresión y ansiedad, incluso pensó en el suicidio. Desde su blog habla abiertamente de lo que es vivir bajo estas condiciones, sintiendo el estigma de padecer una enfermedad mental. Por eso quiere sincerarse sobre su padecimiento, para que la sociedad deje de ver este tipo de enfermedades como algo distintivamente negativo.

El hombre, que es un paciente externo de un hospital de salud mental, sigue luchando día a día por vivir. Sabe que tiene muchas personas a su lado a las que agradecer que no le abandonen en su lucha, su mujer, su familia. Pero sobre todo, ha querido agradecerle a alguien que, tal vez, ni siquiera supo en su momento cuánto le ayudó.

Esto es lo que le escribió:

Estimado Sr. Powell,

Puede que no me recuerdes, pero hace unos 26 años probablemente me salvaste la vida.

Por aquel entonces yo era un chico de 14 años con gafas, torpe. Mientras que la mayoría de mis compañeros fumaban cigarrillos detrás de los cobertizos para bicicletas, practicaban deportes y perseguían a las chicas, yo era lo que podríamos llamar un chico callado.

En ese entonces, fue cuando la depresión finalmente comenzó a impactar mi vida de una manera significativa y destructiva.

No me mezclé bien con otros, no hice amigos, prefería pasar la mayor parte de mi tiempo libre solo. Pensando en nada en particular y frustrándome conmigo mismo por no encajar.

La mayoría de las personas probablemente lo atribuirían a una fase adolescente “difícil”; todas esas hormonas vuelan, el pelo comienza a crecer en lugares raros y comienzas a ver a las chicas como una especie de misterio extraño e insoluble en lugar de personas. No es raro que me sintiera diferente!

Desafortunadamente para mí, fue un poco más intenso y nefasto que una simple pérdida de inocencia.

Al crecer en Irlanda del Norte en la década de 1980, formé parte de una generación de niños a los que no se les dio mucho apoyo ni desarrollo emocional.

Nuestros padres eran un grupo estoico; no tenían tiempo para cosas tontas como emociones o sentimientos. Si tenía un problema, se esperaba que siguiera adelante. Si no podías seguir adelante, obviamente había algo mal contigo y te convertías en protagonista de los chismes y hacías el ridículo.

Vivir esto en un lugar donde la gente es de mentalidad cerrada, de provincias, hizo que el tener un problema de salud mental fuera mal visto

Así que ahí estaba yo, sufriendo de depresión sin saber realmente qué era la depresión. Temeroso de hablar con mis amigos por miedo a que se rieran de mí, y aterrorizado de hablar con mis padres porque no quería decepcionarlos ni avergonzarlos.

Sufrir en silencio parecía ser mi única opción. Pero entonces un día sucedió algo extraño.

Nunca lo olvidaré, estaba sentado al frente de tu clase de biología, y me costaba concentrarme porque estaba tratando de mantener a raya todos los pensamientos oscuros. Cuando finalmente sonó la campana, me sentí aliviado de poder ir a descansar y encontrar un lugar en el que pudiera estar solo.

Pero, de repente, me preguntaste si estaba bien.

Recuerdo que me sorprendió la pregunta. Nadie me preguntaba eso.

Pude ver en tu cara la preocupación sincera. Me sentí abrumado por la emoción. Era como si una pared dentro de mí se rompiera y todo saliera afuera.

Pensé que me juzgarías o me mirarías como si estuviera loco. Pero no lo hiciste Todo lo que hiciste fue escuchar.

Y durante el resto del año seguiste escuchando. Nunca me juzgaste, nunca te reías de mí. Me ayudaste a darme cuenta de que lo que estaba pasando no era mi culpa. Me diste consejos y aliento. Y lo más importante, me diste el apoyo emocional que no tenía en ningún otro lugar. ¡También hiciste un buen trabajo enseñándome algo de ciencia!

Desde entonces mi vida ha tenido muchos altibajos. He viajado por el mundo, he tenido muchas aventuras e incluso me he casado.

A lo largo de todo este tiempo, he continuado luchando contra la depresión y la ansiedad, con diversos grados de éxito.

Pero sin ti ni siquiera sabría qué es por lo que estoy peleando.

Estoy seguro de que lo habría descubierto eventualmente, pero tu compasión me dio una ventaja crucial. Sin eso, puede que no estuviera hoy aquí, escribiendo esta carta para ti ahora.

Entonces, Sr. Powell, solo quiero agradecerle todo esto desde el fondo de mi corazón.

Nunca he olvidado lo que hiciste por mí hace tantos años. Puede que no me haya convertido en un biólogo de clase mundial, pero me gustaría pensar que soy un ser humano decente gracias, en gran parte, a usted.

Solo espero que la vida te haya tratado como mereces,

Saludos cordiales,

Gary

Sin duda, es una carta emotiva, escrita desde el corazón y que nos hace ser conscientes de lo difícil que es vivir con una enfermedad mental.