Niña se suicida para “no estorbarle” a su mamá y deja desgarradora carta

La mamá presuntamente ejercía violencia verbal en contra de la menor, pero la menor le asegura que ella la quería mucho

MÉXICO – Una menor de 10 años del estado de Aguscalientes, acorralada por la situación que vivió con su mamá, quien le reprochaba haberla tenido, decidió quitarse la vida la madrugada del 6 de enero para que de esa forma fuera el “regalo de Reyes” para su progenitora.

Los vecinos alertaron a la policía del sucedido, y de inmediato llamaron a una ambulancia, pero cuando llegaron los paramédicos solo fue para certificar que la menor ya había fallecido por asfixia.

De acuerdo al reporte de la policía del municipio de Cosío, la menor que se ahorcó al interior de su casa dejó una carta póstuma con un mensaje directo a su mamá.

“Queridos santos reyes solo quiero pedirles que mi mami sea la mujer más feliz del mundo, después de que yo ya no este, ya que solo soy un estorbo y desgracia en su vida desde que nací, pues fui la causa de que mi papá se marchara de la casa”, destaca la desgarradora carta.

“Quiero que mi mami este tranquila y no trabaje mucho, el mejor regalo que puedo pedir es su felicidad”, indica el texto que presuntamente escribió la menor cuando tomó la decisión de acabar con su vida.

La muerte de la menor ha conmovido a los mexicanos que no dan crédito a lo sucedido en el central estado de Aguascalientes.

A pesar de lo que vivió la menor, de acuerdo a lo escrito en su carta, no tuvo reproches para su madre.

“Espero algún día te acuerdes de mí y en el cielo por fin me abraces. Creo que el mejor regalo de reyes es que yo me quite la vida. Pues siempre me decías que ojalá y nunca hubiera nacido. Te quiero mucho mami, se que los reyes no existen, pero yo te doy este gran regalo”, finaliza la desgarradora carta.

Las autoridades locales abrieron una carpeta de investigación sobre el caso.

Hasta el momento de desconoce el paradero de la madre y tampoco se sabe dónde estaba en el momento que su hija se ahorcó en el interior de su domicilio,

La procuraduría estatal no dio a conocer el nombre de la víctima.