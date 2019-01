Eiza González se lanza contra Donald Trump y el muro

La actriz se pronuncia en las tácticas ilógicas del mandatario

Eiza González es una de las famosas que más ha expresado su descontento con las acciones de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. La actriz mexicana ha usado su plataforma para alzar la voz en contra de la retórica en contra de sus compatriotas que ha tenido el residente de la Casa Blanca.

Como bien saben, el gobierno ha estado cerrado después de que no se designara dinero para construir un muro entre Estados Unidos y México. Trump se dirigió al pueblo estadounidense para decir que había una “crisis humanitaria” en la frontera y así presionar a los líderes del partido demócrata a apartar dinero para el muro.

Tras el discurso, González compartió su opinión sobre lo dicho por el presidente. La actriz de “Baby Driver” citó un artículo de Business Insider que reporta que han habido 307 tiroteos en los Estados Unidos a lo largo del año 2018.

“Cuando tienes más tiroteos masivos que días en un año, yo estaría más preocupada por regular las armas de fuego señor presidente y menos del muro”, escribió Eiza sobre la verdadera crisis que vive el país al interior.

En otro mensaje en Instagram se dejó ir mucho más profundo en las tácticas de Trump en cerrar el gobierno dejando a muchos sin su salario sólo por un capricho.

“Todo tiene sentido en afectar los cheques de 800 mil ciudadanos en cerrar el gobierno porque quieres construir un muro para que los mexicanos no entren a robar los trabajos que tú como presidente has afectado”, escribió con algo de sarcasmo. “Quieres proteger esos trabajos mientras estás dejando a esos mismos sin trabajo. Todo tiene sentido. Entonces quieres dinero de los demócratas para construir un muro pero no dejas que tu propia gente reciba su salario. Todo es lógico”.