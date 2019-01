Los apretados “leggins” de Kim Kardashian que marcaron toda su anatomía

Se le notaba todo, hasta su secreto mejor guardado

Kim Kardashian tiene 38 años y está rodeada siempre de sus bellas hermanas, sin embargo sigue siendo considerada una de las mujeres más sensuales del mundo.

Cada paso que da la famosa estrella del “reality show” Keeping Up with the Kardashians es captado por los curiosos paparazzi y su paso por California este lunes no fue la excepción.

“Kim K” estuvo con su familia en el restaurante Oliva Trattoria de Sherman Oaks para filmar un capítulo de su show. Al salir fue captada y no decepcionó.

La también empresaria lució unos “leggins” ultraceñidos que delineaban sus famosas curvas sin reparo.

Era imposible no notar que la prenda delineaba toda su anatomía y que usaba sus clásicos spandex, su secreto para afinar su famosa silueta.

Kim estuvo muy contenta departiendo como su madre Kriss Jenner, su hermana Khloe Kardashian y Scott Disick, su excuñado.