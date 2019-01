Pati Chapoy vuelve a despotricar contra Atala Sarmiento tras salida de ‘Ventaneando’

La titular de "Ventaneando" se defiende de la ahora presentadora de Televisa

Pati Chapoy, conductora titular del programa de espectáculos “Ventaneando”, puso en su lugar a Atala Sarmiento, pues menciona que se le “pegaron los cables” con tantas cosas que ha declarado sobre ella y su equipo.

La periodista de espectáculos expresó que no teme encontrarse cara a cara con Atala, porque ella no tiene nada que temer. Chapoy menciona que la saludaría como a cualquier otra persona que se encuentra en la calle y que estuvo laborando en “Ventaneando”.

“Durante seis meses se ha dedicado ella a hablar del programa (“Ventaneando”) y a imitar mi voz. La única vez que yo la he mencionado es con Mara Patricia, con nadie más y ninguno de nosotros la ha mencionado. Creo que ‘se le pegaron los cables’“, refirió Paty.

Al preguntarle sobre la supuesta “envidia” que sentía Atala por su cuñada “La Choco”, Chapoy señaló: “La envidia es un sentimiento, una emoción que cuando la vives no te das cuenta hasta que alguien te hace ver que estas cayendo en ella, y así sucedió, no sé qué otras cosas tendría en la cabeza (Atala), no sé pero espero que le vaya muy bien.”

Por su parte, la periodista de espectáculos defendió a su colaboradora, “La Choco”, definiéndola como una persona inteligente que no cae en provocaciones o chismes.

“Ha manejado con mucha inteligencia la relación con su marido (el hermano de Atala) y la relación en familia, aquí no ha alterado en absoluto, para nada”.

En la entrevista que tuvo con Mara Patricia Castañeda, declaró que ella nunca le ha prohibido a “La Choco” hablarle a Atala Sarmiento.

“No…¡ya parece! Toda la gente que trabaja en ‘Ventaneando’ es gente inteligente y cada quien tiene que asumir su rol y cada quien tiene que resolver lo que están viviendo”.

Pati Chapoy menciona que ella no terminó molesta cuando Atala se fue, al contrario, ella (Sarmiento) se fue enojadísima de Tv Azteca. La conductora titular aseguró que Atala no volvió a hablar con ella ni con nadie del programa.