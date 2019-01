Presidente amenaza con cortar ayuda de FEMA a damnificados por incendios

Acaba de asumir el cargo y Gavin Newsom, el nuevo gobernador de California ya se enfrascó en su primera pelea de Twitts con el presidente Donald Trump.

Esto después que el mandatario volvió a reiterar su alegato de que el mal manejo de bosques en el estado permitió la generación de los intensos fuegos que arrasaron miles de acres en el estado el año pasado.

“Billones de dólares son enviados al Estado de Californai para incendios forestales que, con el apropiado manejo de bosques, nunca ocurrirían. A menos que hagan lo que deben, que es poco probable, he ordenado a FEMA no enviar más dinero. Es una situación vengonzosa en vidas & dinero!”, escribió Trump.

Esas palabras no pasaron desapercibidas para Newsom, quien apenas este lunes asumió como el gobernador 40 en la historia del estado.

“Sr. Presidente—apenas ayer, @OregonGovBrown, @GovInslee, y yo enviamos una carta pidiendo al gobierno federal trabajar con nosotros en enfrentar estos incendios salvajes. Los votantes nos han elegido para hacer las cosas, no jugar con las vidas”.

El martes, Newsom prometió nuevas inversiones para prevenir, lugar y escapar incendios, incluyendo millones en ayuda gubernamental para mejorar su comunicación durante emergencias y un cobro extra para mejoras al sistema de llamadas 911 en el estado.

En respuesta al mensaje de Trump, Newsom agregó que “los desastres y la recuperación no son momentos para la política. Ya estoy tomando acción para modernizar y manejar nuestros bosques y respuestas de emergencia. La gente de CA—personas en Paradise—no deberían convertirse en víctimas de discusiones partidarias”.

Newsom reiteró que los incendios se deben – en parte – al cambio climático.

“Nuestros calores se están volviendo más calientes. Las sequías más secas. Las lluvias más húmedas. Nuestro clima está cambiando—debemos cambiar nosotros también. Cuando los incendios aparecen o la tierra se mueve, CA necesita estar preparada.

La senadora Dianne Feinstein también le dedicó unas palabras al mandatario en respuesta a su tuit “el Incendio Camp mató a 86 personas, destruyó 14,000 casas y quemó 150,000 acres. Es absolutamente chocante para el presidente Trump sugerir que negaría la asistencia por desastre a las víctimas. Esta amenaza vacía se basa en quejas sin fundamento y, francamente, no vale la pena el momento del día”.

Billions of dollars are sent to the State of California for Forest fires that, with proper Forest Management, would never happen. Unless they get their act together, which is unlikely, I have ordered FEMA to send no more money. It is a disgraceful situation in lives & money!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2019