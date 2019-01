Uno de los gamers más populares de Fortnite recauda miles de dólares para un hospital infantil

Los juegos online han ganado en popularidad y los gamers son auténticas celebridades

Benjamin “DrLupo” Lupo, uno de los jugadores más populares de Fortnite, recaudó más de $611,000 de dólares para el St. Jude’s Children’s Hospital, durante una transmisión en vivo que duró 24 horas.

La celebridad de los juegos en línea ya hizo algo similar en el 2018, consiguiendo nada más y nada menos que $1.3 millones de euros para una organización benéfica.

DrLupo tiene actualmente más de 2.8 millones de seguidores en Twitch, que es una plataforma de vídeos online enfocada en el mundo de los videojuegos.

Bajo el hashtagh #buildagainstcancer los fans pudieron donar dinero durante las 24 horas que duró la transmisión en vivo en Twitch. Los que lo participaron fueron recompensados ​​con la posibilidad de poder formar parte del juego y tomar decisionespara Lupo, mientras él jugaba. Estos incentivos ayudaron a recaudar $611,000 de dólares de jugadores en 85 países diferentes.

“Conseguir dar parte de todo lo que yo recibo, poder aportar algo, aunque solo sea un granito de arena, es una gran parte de quién soy en Twitch desde que empecé a transmitir”, dijo Lupo. “Cualquier oportunidad que tenga para promover ayudar a un bien mayor lo haré porque es algo de lo que disfruto siendo parte”.

El St. Jude Children’s Research Hospital, fundado en 1962, es un centro de investigación y tratamiento pediátrico que se centra en las enfermedades de los niños, en particular la leucemia y otros tipos de cáncer. El hospital cuesta alrededor de $2.4 millones de dólares por día, sin embargo el paciente no paga costo alguno para ser tratado.

“Recaudar $1 millón de dólares para los niños de St. Jude en solo un año es un hito increíble y lo convierte en un líder entre sus compañeros de juego”, dijo Richard Shadyac Jr., presidente y CEO de la organización de donaciones de St. Jude. “Al ayudar a promover esta forma innovadora de recaudación de fondos, él y su comunidad lideran los proyectos para el futuro, ayudando a St. Jude a continuar luchando contra el cáncer infantil y otras enfermedades que amenazan la vida”.

El jugador, o gamer, contó que para él es vital formar parte de acciones como ésta porque así se forman comunidades de personas unidas por el deseo de ayudarse unas a otras y así dejar un legado de positividad.