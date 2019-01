Cómo encontrar un taller mecánico de calidad

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o reparación en tu carro, necesitas encontrar un mecánico de confianza.

¿Cómo puedes saber qué talleres son serios y confiables? Considerar un mecánico por un anuncio no es un buen indicador, ni tampoco hacer una visita al taller. “Muchos talleres y cadenas nacionales tienen instalaciones grandes y hermosas”, dice Jill Trotta, vicepresidente de RepairPal, un sitio web que calcula los costos de reparación de autos. “Pero ahí es donde se detiene la inversión. Has preguntas y haz tu tarea. A menudo, el taller que no está tan limpio o que no tiene un área de espera limpia significa que podría estar invirtiendo en capacitación, herramientas y su personal”.

Aquí hay algunos conceptos básicos para identificar un buen taller, según John Ibbotson, mecánico jefe de CR.

Pide recomendaciones

Los mecánicos de calidad construyen una buena reputación en su comunidad. Pregunta por ahí. Esto se vuelve especialmente relevante si le preguntas a alguien que tiene un carro que es similar al tuyo.

Busca comentarios en línea

Puedes encontrar información sobre los mecánicos locales en Angie’s List (se requiere membresía), RepairPal y Yelp. Considera pedir recomendaciones a las personas de los grupos de Facebook de tu ciudad o área local.

Busca talleres especializados

Los talleres que se centran en la marca del vehículo que tienes son más propensos a tener la última capacitación y el mejor equipo.

Verifica la Certificación

Un mecánico y taller de calidad deben estar certificados por el Instituto Nacional para la Excelencia en el Servicio Automotriz (ASE).

Consulta con la Oficina de Better Business Bureau (BBB)

Los talleres de reparación de carros ocupan el puesto 16 en la lista de compañías que reciben quejas del Better Business Bureau. Visita bbb.org para consultar los talleres de reparación que estás considerando.

Haz la prueba con un taller para trabajos pequeños

Tal vez quieras probar algunos talleres locales para reparaciones más pequeñas o trabajos de mantenimiento, como cambios de aceite o filtro. Observa qué tan bien los mecánicos tratan tu carro y qué tan bien se comunican contigo.

Pregunta por las garantías

Ve si el taller respalda su trabajo con una garantía de algún tipo. Para comparar talleres, pregunta acerca de su garantía para una reparación común, como el trabajo de frenos.

Comprueba tu presupuesto de reparación

Las estimaciones de reparación pueden ser confusas. Pero hay formas de asegurarte de que no te cobren demasiado por las reparaciones más allá del mantenimiento básico, como los cambios de aceite. Comienza por ir a CR.org/carrepair para averiguar aproximadamente cuánto debe costar una reparación específica en tu área. Compara eso con una estimación escrita de tu mecánico. Solicita un presupuesto que tenga el costo de las piezas y el trabajo.

No tengas miedo de preguntar por qué una reparación cuesta tanto. Puede haber una buena razón, dice John Ibbotson, mecánico jefe del centro de pruebas de autos de CR. Ten en cuenta que una solución más barata no siempre es la mejor. Un buen taller puede usar partes cubiertas por garantías más largas o tener técnicos calificados de manera única.

Es posible que obtengas un mejor precio de un mecánico independiente si el traslado a otro lugar que no sea el concesionario no anula la garantía. Pero debes recordar que los distribuidores a veces tienen herramientas especiales que los talleres independientes no tienen. La mejor prueba es un mecánico confiable que no tiene miedo de responder preguntas o explicar el trabajo que está haciendo, dice Ibbotson.

—Keith Barry

Nota del editor: Este artículo apareció en la edición de febrero de 2019 de la revista de Consumer Reports.

