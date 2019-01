Increible accidente: SUV en movimiento queda destruido cuando le cae un cartel en medio de la carretera

La OMS sugiere construir mejores carreteras para evitar los altos índices de fatalidades

Nunca se puede dejar de ser un conductor precavido, pero en algunas ocasiones es imposible escapar de los accidentes de carretera causados por el descuido de otros conductores, la madre naturaleza u otros factores como la mala infraestructura de una ciudad.

Una mujer de 53 años que manejaba casualmente en su SUV por una carretera de Melbourne (Australia) sobrevive de milagro la caída de un letrero de carretera que aplastó su automóvil.

El video, captado por los algunos de varias cámaras, muestra como el letrero de carretera – casi del mismo tamaño del SUV (5X4 pies), cae sin explicación alguna y destroza la parte posterior del auto para luego aplastarlo al caer por completo.

Según varios reportes, como el de ABC Australia, la mujer salió ilesa del accidente, aunque fue llevada a un hospital para un chequeo de rutina.

Las autoridades descartan que el letrero haya caído a causa de los fuertes vientos, pero siguen investigando para determinar las cuestiones que hicieron que el letrero cayera.

Cámaras Graeme de Major Road Projects Victoria dijo a ABC que “es un evento extremadamente raro. He tenido más de 30 años de experiencia en la industria como ingeniero y no tengo conocimiento de que tal evento haya ocurrido antes. No descansamos hasta averiguar las causas”.

Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los accidentes de carretera son la causa líder de muertes en jóvenes de 15 y 29 y la causa número 9 de muertes en todo el mundo. La organización sugiere construir carreteras más seguras para reducir los altos índices de fatalidades.