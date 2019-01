LAUSD lanza línea de ayuda debido a una posible huelga

El objetivo es ayudar a despejar dudas de los padres de familia; este viernes se dará una nueva propuesta a los maestros

La sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), ubicada en el centro de la ciudad, tuvo este jueves a varios de sus miembros respondiendo dudas de algunos padres de familia.

Esto fue posible tras la inauguración de la Strike Hotline de LAUSD (Línea de información para padres) frente a una posible huelga de maestros.

Blanca Flores usualmente funge como representante de atención al cliente del servicio técnico del LAUSD; no obstante fue una de quienes se encargó de contestar preguntas en español.

Señaló que de las llamadas recibidas, una gran mayoría fueron de padres de familia reiterando su apoyo hacia los maestros.

“Otros llamaron para mostrar su preocupación debido a las ausencias de sus hijos… Otros [padres] piensan que no van a haber maestros”, dijo Flores.

Mónica Carazo, portavoz del LAUSD, dijo que otras preguntas comunes incluyeron saber si las escuelas contarán con seguridad, si los padres deben enviar a los estudiantes y quiénes son los voluntarios que fungirían como maestros en caso de darse una huelga.

“En este edificio de 29 pisos tenemos miles de empleados y [de darse una huelga] algunos de ellos serían enviados a las escuelas”, indicó.

“Muchos de ellos son exdirectores, administradores, personal retirado y miembros con conocimiento en la educación”, aseveró.

Carazo agregó que originalmente ella también había sido puesta en una listada para suplir la posible falta de maestros.

El centro de llamadas de LAUSD continuará abierto de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. asta que se formalice el acuerdo entre LAUSD y el Sindicato de Maestros (UTLA).

Para preguntas sobre las clases y escuelas llama al Strike Hotline al 1(213)443-1300.

Personal del LAUSD estuvo contestando llamadas de padres de familia preocupados. (Jacqueline García)

Una nueva oferta

En medio de la preocupación y la ansiedad por saber que pasará con la educación de miles de estudiantes del LAUSD, el superintendente de la entidad Austin Beutner anunció este jueves lo que podrían llegar a ser buenas noticias.

“El compromiso del nuevo gobernador [de California] hacia la educación pública es que habrá recursos adicionales en el presupuesto este año”, señaló durante su visita desde el centro de llamadas del LAUSD.

“Estamos haciendo todo lo posible por prevenir una huelga. Un paro no ayuda a los padres, no ayuda a los estudiantes, no ayuda a las comunidades”.

Beutner dijo que el miércoles él y otros miembros del LAUSD hablaron con los líderes estatales en Sacramento. “Todos los líderes legislativos con los que nos reunimos expresaron su compromiso con la educación pública”.

Y agregó que “el presupuesto anunciado [hoy jueves] por el gobernador es una declaración sólida de esos valores”, indicó Beutner.

Este anuncio se dio tras la publicación del presupuesto 2019-2020 del nuevo gobernador de California Gavin Newsom, que incluye aumento de fondos para la educación pública.

“Estamos muy agradecidos y el superintendente esta listo para hacer una nueva oferta al sindicato de maestros [hoy viernes]”, añadió la presidenta de la Junta Educativa del LAUSD Mónica García.

“La Junta del LAUSD quiere evitar una huelga, y estamos haciendo todo lo posible para mantener a los niños seguros y aprendiendo en la escuela”.

La oferta propondrá al UTLA fondos adicionales para reducir aún más el tamaño de las clases con la contratación de cerca de 1,000 educadores.

Sin embargo, Beutner y García no explicaron cómo se financiaría durante cinco meses ya que el presupuesto estatal no entra en vigor hasta junio de este año.