María Celeste Arrarás y Alejandro Chabán conmueven en Instagram con sus imágenes del recuerdo

#TBT Querido Alejandro: . Ya no tienes que llegar a casa triste de la escuela por la rudeza y rechazo de los demás porque eres gordo. No es necesario, que te encierres en tu cuarto a llorar, ni te quites esa camisa XXL frente al espejo y te golpees tu pancita sin piedad hasta llenarla de moretones porque tu única intención es que desaparezca, que desaparezca para siempre y así evitar las burlas. Siempre has pensado que los niños como tú, no tienen oportunidad de nada, por ser gordito, feito y diferente. La gente con sus miradas y comentarios te dejan saber que todo lo bueno es inalcanzable para alguien como tú. . Dios no te está castigando, como tú le reclamas antes de dormir, él sólo te está preparando para tu futuro. Él nunca te abandonará; aquellas veces en que has pensado en desaparecer porque tu vida no tiene sentido y él te dice que te entiende, que sabe que es duro lo que vives pero te pide que aguantes, que no te rindas, que aprendas porque esos momentos te harán un hombre muy fuerte. Es lo único que debes escuchar, está capacitándote para una vida con un gran propósito. . No permitas que nada ni nadie te detenga. Con persistencia, paciencia, enfoque y trabajo podrás pasar de ser una víctima a un ser de victoria. . En 15 años quizás hasta podrías llegar a ser la Portada de Men's Health y tendrás la oportunidad de ayudar a otros que se sienten como tú, convirtiendo la oscuridad en luz. Verás como todo tendrá sentido. . Te amo y te llevo conmigo siempre gordito. . Alejandro . . . #RealComoTu #AlejandroChaban #AcademiaDelExito #MotivacionDiaria #AutoSuperacion #ExitoPersonal #YesYouCan #MensHealth #MensHealthMx #MensHealthMag