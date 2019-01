Horóscopo para papás: Cómo es tu padre según su signo del zodiaco

Descubre también la palabra clave que define a cada padre de familia según los astros

Aries: El aventurero

Lleva a su hija hacia aventuras que promuevan iniciativa y coraje, sorteando lo más dificultoso y abriendo los más cerrados caminos. “Todo por hacer” y “¡vamos que puedes!” son las consignas para él, que estimula a full la independencia. Te enseñó a no esquivar los desafíos porque fortalecen. Eso sí…, ¡que no le toquen a su cachorra porque no lo para nadie!

Tauro: El franelero

Crecer con papá Tauro es una experiencia llena de cosas que a toda hija le gustaría tener. Y además, colmada de amor…, pero hay que saber dónde esconderse cuando este papá entra en furia. Es franelero, da abrazos de oso y sabe darte el tiempo que necesitas para aprender lo que tengas que aprender. Ahora…, cuando se empaca con algo, ¡agárrate, hijita!

Géminis: El ciclotímico

“La disciplina no es ejemplo de nada”, dice este papá, a quien no le importa aprobar una situación que a los diez minutos desaprueba, porque para ellos el poder está en jugar con todas las variables posibles, aunque sean contradictorias. “Cuantas más experiencias tengas, mejor”, es el mantra para este papá compinche y juguetón que sabe amar sin sofocar.

Cáncer: El proveedor

Papá Cáncer: el nutriente, el “idishe pape” del Zodíaco. Toda la energía y el amor puestos en brindar seguridad y atención, toda la ternura y el cuidado para cada dedito magullado de su hija…, pero ¡ojo! “¿Cómo la suelto y dejo que sea diferente de mí?”, dice por lo bajo este papá que vive a su hija como una continuidad inseparable de su propia energía vital.

Leo: El orgulloso

Papá Leo mira a su hija con orgullo. Son cálidos, piden y exigen mucho, pero dan la vida por ellos. Estimulan el encuentro con el arte, valoran la creatividad y enseñan lo importante que es “ser importantes”.

Virgo: El detallista

Aprendiste a convivir con el pudor que le da a tu viejo decirte todo lo importante que eres para él, pero sabes que aunque abrazarte sea una tarea faraónica para él, el amor aparece en el detalle y en el cuidado.

Libra: El justiciero

Pone énfasis en salvaguardar el sentido de la equidad. Gran parte de su amor pasa por ahí. Tal vez sean pesados sus debates, pero cuando afloja, se sumerge en su condición de padre con un placer enorme.

Escorpión: El intenso

Vas a amarlo hasta reventar o… vas a querer salir corriendo. No tolera frivolidades y puede ser severo, pero nadie será tu mejor defensor. Es experto en devolverte a la vida en tus momentos más oscuros.

Sagitario: El sabiondo

Es muy entretenido, siempre que sigas sus reglas, ya que cree tener la posta de todo. Ofrece naturaleza y estudio; le importa lo intelectual y transmite que el conocimiento es poder. Este papá incentiva la confianza y el amor por la vida.

Capricornio: El duro “blandito”

Aunque parezca siempre tan metido en su laburo, es compinche, muy afectivo y juguetón. Con propuestas ingeniosas, se acerca con abrazos y sabe jugar con sus hijos como si él mismo fuera un niño. En el fondo, es un “blandito” disfrazado de duro.

Acuario: El fantasioso

Un papá Acuario acompaña escuchando y sin dramatizar. Inventa historias y deja que sus hijos tomen la iniciativa, pero con distancia, porque quiere que sus hijos crezcan libres de miedos. Él trae una vida llena de sorpresas amorosas.

Piscis: El mago

Ellos saben interpretar a sus hijos. Pescan sus sueños más escondidos y también sus dolores. Te lleva de viaje por el cosmos, pero no le pidas límites porque no es importante para él. Con su varita mágica, él hace que sea posible hasta lo más imposible.

Por Ana Bilsky