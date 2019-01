Foto de Maluma hospitalizado deja a fans preocupados

Las bromas sobre la razón de la hospitalización no se hicieron esperar

Maluma preocupó a sus fans cuando compartió una imagen en Instagram en donde se le ve hospitalizado. En la foto se le ve al cantante en una cama y portando una bata de hospital.

“Siempre andamos positivos”, escribió el intérprete de “Felices los 4”.

En la foto, Maluma no se ve con algún dolor, hasta se ve sonriente. Hasta el momento no se sabe cual es la causa de su paso por el recinto y no solo sus admiradores se han cuestionado que pasa con su salud, si no que también se han alarmado.

“Deseándote pronta recuperación”, un fan escribió. “Fuerza mi amor”, otro admirador comentó. “Recuperate pronto mi niño hermoso”, otro seguidor escribió. “Que Dios te bendiga y que todo salga bien”, también se pudo leer entre los comentarios.

“Pensé que se cambiaría de sexo”, escribió un seguidor. “¿Se hizo la lipo?”, se cuestionó otro fan. “Dará a luz”, bromeó otro seguidor. “Se opera el cerebro”, también se pudo leer entre las bromas que hicieron en los comentarios.