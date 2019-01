La emotiva carta que recibió una mujer y que te hará llorar

Un acto de bondad puede llegar muy lejos y salvar a alguien, aunque parezca insignificante

Una mujer joven intervino para ayudar a un anciano necesitado en una tienda de comestibles en Nashua, New Hampshire.

Sonya MacMillan, de 25 años, fue a comprar a Market Basket la semana pasada cuando se dio cuenta de que el hombre de 84 años, que estaba detrás de ella, había olvidado su billetera.

“Se veía realmente nervioso, inquieto por no poder pagar y devolviendo las provisiones” explicó MacMillan.

Ella no dudó en ofrecer a pagarle la compra. Cuando lo hizo, el hombre insistió en que MacMillan le diera su nombre y dirección para que pudiera pagarle.

Ayer, MacMillan recibió una carta en el correo del agradecido anciano.

“Me salvaste un montón de problemas, mi esposa estaba enferma y yo quería volver con ella. Ya no soy muy joven, tengo 84 años y no es ninguna una sorpresa que me vaya olvidando las cosas, como cuando dejé la billetera en casa. Siempre recordaré tu amabilidad.”

Dentro de la carta había un cheque por las compras que le había comprado, sin embargo, MacMillan explica que no va a cobrarlo.