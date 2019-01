Tengo miedo, pero no soy un cobarde, dice López Obrador por lucha contra huachicoleros

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que no dará marcha atrás en su lucha contra el robo de combustible, aunque reconoció que tiene miedo de enfrentar las bandas del crimen organizado, pero que no se detendrá, ya que no es un cobarde.

“Soy un ser humano, tengo miedo, como todos los seres humanos, pero no soy cobarde”, manifestó el mandatario mexicano durante su conferencia de prensa.

AMLO lanzó a finales del año pasado una lucha contra el robo de gasolina, que ha provocado desabasto del combustible en al menos 10 estados de la República, incluía la capital del país.

“El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Eso es lo que puedo contestar”, indicó AMLO.

El mandatario mexicano pidió a los mexicanos paciencia, y no proteger a los llamados huachicoleros, como se les llama a los ladrones de combustible.