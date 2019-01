Burger King “trolea” sin piedad a Trump luego de ofrecer banquete de comida chatarra en la Casa Blanca

En medio del cierre parcial del gobierno al presidente Donald Trump se le ocurrió ofrecer un banquete de comida chatarra al equipo de jugadores de los Tigres de Clemson, campeón de fútbol americano universitario.

Para celebrar su acto el cual fue inmediatamente tomado como una ofensa y como una acción irrespetuosa para los jugadores el emitió este martes un incoherente tweet matutino en el que maltrató la ortografía de la palabra “hamburguesas”.

Trump se jactó de haber pagado de su propio bolsillo más de 1000 hamburguesas para sus invitados, lo que no sabía es que hasta el propio restaurante de cómida rápida Burger King lo iba a “Trolear” sin compasión.

“Estupendo ser con el Campeón Nacional Clemson Tigers anoche en la Casa Blanca”, escribió el presidente en un tweet desde entonces eliminado. “Debido al cierre, les serví cantidades masivas de comida rápida (pagué), más de 1000 hamberders, etc”

Burger King, cuyas hamburguesas estaban entre las que se sirvieron en la Casa Blanca el lunes, se burló de Trump por su tweet mal escrito pocas horas después.

“Debido a un pedido grande realizado ayer, nos hemos quedado sin hambre”, escribió la compañía en su cuenta oficial de Twitter. “Sólo servir hamberguesas hoy”.

due to a large order placed yesterday, we’re all out of hamberders. just serving hamburgers today.

Los seguidores de Burger King se dieron cuenta rápidamente de la broma y procedieron a burlarse del presidente de manera similar.

Thanks for the heads up! pic.twitter.com/CuxRuC8yBP

YESSSS! Sass that awful child out of the White House!

What a cheap ‘President’ that he feeds professional athletics cold, fast food. What image is he setting for Americans?!

He has a restaurant a couple of miles from the White House yet cba to treat them to that nice food.

— Samuel Carvalho 🎅🏼🎁 (@SamCarvalho) January 15, 2019