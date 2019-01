El “Chucky” Lozano le devuelve a México el premio al Mejor Jugador de CONCACAF

El delantero del PSV Eindhoven lució en el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Mexicana

El delantero mexicano Hirving “El Chucky” Lozano fue nombrado el Mejor Jugador de la CONCACAF en 2018.

El atacante del PSV Eindhoven lució en el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Mexicana, torneo donde anotó el gol del histórico triunfo sobre Alemania el la fase de grupos. Además, fue campeón en la temporada 2017-2018 con los Granjeros.

En el segundo semestre del 2018, anotó 11 goles en la Liga Holandesa y 4 en la Champions League, 2 en la clasificación y 2 en la fase de grupos.

Lozano, que fue segundo en este premio el año pasado, le ganó al portero tico Keylor Navas y le regresa a México este premio desde 2015, cuando lo ganó Javier “Chicharito” Hernández.

En las mujeres obtuvo el premio la estadounidense Alex Morgan.

Por su parte, el Mejor Entrenador del Año de la Concacaf se lo llevó el ex de Chivas y el actual de San Jose Earthquakes, Matías Almeyda.

El “Pelado” sólo dirigió medio año antes de dejar a los rojiblancos, pero fue tiempo suficiente para ganar la Concachampions.

El ex del Tri, Juan Carlos Osorio, fue tercero.

El portero Guillermo Ochoa, del Standard de Lieja, fue segundo en su categoría atrás de Navas, quien ganó por tercera vez la Champions League con el Real Madrid el año pasado.

Los ganadores

Jugador del año

1. Hirving Lozano (MEX) – PSV Eindhoven/HOL

2. Keylor Navas (CRC) – Real Madrid CF/ESP

3. Sebastian Giovinco (ITA) – Toronto FC/CAN

Jugadora del año

1. Alex Morgan (USA) – Orlando Pride/EU

2. Khadija Shaw (JAM) – University of Tennessee/EU

3. Lindsey Horan (USA) – Portland Thorns FC/EU

Portero del año

1. Keylor Navas (CRC) – Real Madrid CF/ESP

2. Guillermo Ochoa (MEX) – Standard Liège/BEL

3. Cody Laurendi (PUR) – Oklahoma City Energy/EU

Portera del año

1. Alyssa Naeher (USA) – Chicago Red Starts/EU

2. Yenith Bailey (PAN) – Sporting SM/PAN

3. Stephanie Labbe (CAN) – Linköpings FC/SUE

Entrenador del año

1. Matias Almeyda (ARG) – San Jose Earthquakes/EU (ex de Guadalajara/MEX)

2. Remko Bicentini (CUW) – Curacao National Team

3. Juan Carlos Osorio (COL) – Paraguay National Team (Ex México)

Entrenadora del año

1. Hue Menzies (JAM) – Selección Jamaica /Florida Kraze Krush/EU

2. Jill Ellis (EU) – Selección Estados Unidos

3. Monica Vergara (MEX) – México Sub 17

Árbitro del año

1. Cesar Arturo Ramos (MEX)

2. Mark Geiger (EU)

3. Joel Aguilar (SLV)

Mujer árbitro del año

1. Lucila Venegas (MEX)

2. Crystal Sobers (TRI)

3. Carol Anne Chenard (CAN)

Gol del año

1. Joe Corona (MEX) – SCCL: Club America (MEX) vs Tauro FC (PAN), 19′

2. Alan Pulido (MEX) – SCCL: CD Guadalajara (MEX) vs Toronto FC (CAN), 72′

3. Khadija Shaw (JAM) – CWC: Jamaica vs Cuba, 2′