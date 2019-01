Mitsubishi Outlander Sport 2018 estrena nuevo diseño (VIDEO)

El motor estándar del Outlander Sport 2018 se queda atrás respecto a la competencia

El Mitusbishi Outlander 2018 es un modelo que ha recibido una actualización de estilo en su frontal y trasera, cambios destinados a reducir el ruido en el habitáculo y brindarle un diseño más vanguardista.

Todos los Outlander Sport 2018 incluyen Touchscreen, y la integración con AppleCarPlay y AndroidAuto está incluida en la mayoría de las versiones.

Motor y conducción

El motor del Mitsubishi Outlander Sport 2018 no despierta mucho interés. El motor estándar de 2.0 litros no cuenta con mucho poder, y la suspensión no está de todo refinada.

Acelerar de 0 a 60 MPH toma un tiempo de 8,5 segundos con el motor de 2.4 litros, que es un tiempo ligeramente superior a los vehículos de la clase.

Interior

Los controles del Outlander Sport 2018 son fáciles de usar, pero el habitáculo no es muy amplio, por lo que este no es vehículo para pasajeros altos. Las puertas delanteras pueden ser funcionales para ellos, pero las personas de alta estatura tendrán que mantener una posición un poco incómoda si quieren sentarse en la parte trasera.

Si te apasiona conocer más sobre este auto, y así sacar tus propias conclusiones, te recomendamos ver el siguiente video: