Estudiantes deportistas afectados por la huelga de UTLA

En el tercer día de huelga del sindicato de maestros de Los Ángeles (UTLA) se comienza a notar su ausencia, no solamente en los salones de clases pero también en las actividades extracurriculares.

Ángela Bedoya, de 16 años, es miembro del equipo de softball en la secundaria Verdugo Hills del valle de San Fernando.

“He estado en el equipo como tres años y ahorita no estamos practicando. Todos los deportes han sido cancelados”, dijo Bedolla el miércoles. “Fui a la escuela el viernes y ahí nos dijeron de la huelga y no he regresado a la escuela desde entonces”, aseveró la joven.

Su madre, Rosa Berrelleza, dijo que le preocupa el bienestar de su hija dentro y fuera de la escuela.

“Este fin de semana tienen un torneo de practica pero no se si van a ser afectadas. No están practicando nada”, aseveró la madre de familia.

No obstante, ambas dijeron que apoyan completamente la lucha de los maestros que al final de todo es por el beneficio de los los estudiantes.

“Lo que están pidiendo es totalmente justo, hay bastantes estudiantes en los salones”, dijo Berrelleza. “Ellos no pueden escoger que día se van a enfermar porque no hay enfermera en la escuela y no van a decidir que día se pueden caer para asegurarse que la enfermera este ahí”.

En respuesta a las preocupaciones de los padres y estudiantes el superintendente del LAUSD Austin Beutner admitió que la educación en las aulas no es lo mismo sin los maestros pero LAUSD tiene la responsabilidad de mantener las escuelas abiertas.

“[Para] brindarles a los estudiantes un espacio seguro, refugio de la lluvia, comidas e instrucción modificada”, dijo el superintendente Beutner en un comunicado. “Estoy agradecido por las decenas de miles de mis colegas—conductores de autobuses, trabajadores de cafeterías, directores y educadores—que están aquí para brindarles a esos estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor”.

Mientras tanto, Mónica García, presidenta de la Junta Educativa de LAUSD dijo que dentro y fuera de las aulas se esta luchando por la educación de los estudiantes.

“Debemos unirnos [con UTLA] a favor de los estudiantes y las familias que están contando con nosotros para terminar la huelga”, dijo García.

Ausencias no afectarán a estudiantes

Pía Escudero, directora ejecutiva de la división de salud de estudiantes con LAUSD dijo que aunque el distrito tiene la obligación de pedir a los estudiantes que asistan a la escuela, también entienden que la huelga es un momento critico para todos.

Ella explicó que los estudiantes con una asistencia buena durante el año escolar no serán afectados por sus días de ausencia durante la huelga. Sin embargo, los niños que han tenido muchas ausencias desde antes que comenzara la huelga y deciden faltar durante la huelga si se pueden ver en problemas.

“En una situación normal tres ausencias sin excusa significan que debemos proveer servicios e intervenciones para que el niño no falte a la escuela”, dijo Escudero. “Los padres que mantienen a los hijos en su casa tienen el derecho a decidir eso. Pero estamos pidiendo que cuando los niños vuelvan a la escuela manden una nota explicando su ausencia”.

Vivian Ekchian, la superintendente adjunta del LAUSD dijo en un comunicado que entienden la situación y saben que muchos estudiantes y padres también están preocupados por sus calificaciones y asistencia.

“Tenga la seguridad de que el [LAUSD] no va a poner a nuestros estudiantes en medio de la disputa entre adultos”, dijo Ekchian. “En este momento, las escuelas no notificarán a los padres de las ausencias de estudiantes, pero si continuarán supervisando la asistencia de los estudiantes y brindarán apoyo a los estudiantes de forma individual. No hay requisito de asistencia para graduarse del Distrito Escolar de Los Ángeles, y las ausencias de los estudiantes durante la huelga no afectarán su graduación”.

Para obtener más información acerca de la huelga puede llamar a la línea directa al (213) 443-1300 de 5 de la mañana a 4 de la tarde o visitar https://achieve.lausd.net/