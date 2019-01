La empresaria angelina Adriana Gallardo llega a México para “empoderar” a mexicanas

La fundadora de la empresa Adriana’s Insurance filma en México la edición local del show de Netflix Ricas, Famosas, Latinas

MÉXICO – Desde el punto de vista oficial, Adriana Gallardo está en México porque recibirá un premio de la Asociación de Locutores de la Ciudad de México por su contribución a la comunidad hispana; desde el punto de vista profesional, porque se lanzará edición local del show de Netflix Ricas, Famosas, Latinas; pero en los dictámenes de su pasión está otra razón muy distinta.

“Ayudar a empoderar a las mujeres”, ataja en entrevista con este diario la fundadora de la empresa Adriana’s Insurance, una agencia de seguros con 60 sucursales en California y otros estados de la Unión Americana.

Conductora y socialité en Estados Unidos, más aún en Los Ángeles, esta mujer de 48 años, tiene la firme convicción de que no hace falta combatir al machismo sino fortalecer a la mujer tal y como hizo consigo misma al saltar de lavar platos y cocinar hamburguesas a ser una de las mexicanas migrantes más importantes de los negocios estadounidenses.

“Cuando emigramos, yo tenía 18 años, luego mi madre me dijo levántate y pide trabajo y yo le respondí “¿pero que les voy a decir que sé hacer? Yo no sé hacer nada”, y me contestó, “tú les vas a decir que sabes desde barrer hasta estar en la gerencia y así me fui a pedir trabajo a una agencia de seguros aunque temblaba toda y tenía mucho miedo ”.

En aquellos tiempos ningún estadounidense hubiera apostado por un mercado que consideraban incierto, pero ella le entró: picando piedra, tragando sapos. “La mujer tiene que hacer conciencia y y saber cuáles son tus fortalezas y debilidades. Soltar, dejar ir. Dedicarse tiempo”, reflexiona. “Los enemigos de la mujer es el que van a decir y a fallar. Al final todo es miedo. Miedo al equivocarse, al rechazo, a la burla”.

Adriana Gallardo, oriunda de la capital mexicana, madre divorciada, dice todo esto mientras ve su ciudad desde una suite de un vanguardista hotel de Polanco, mientras un equipo de una decena de personas, hombres y mujeres, están atentos a sus requerimientos que incluyen maquillaje, café, celular y dirección de cámaras.

Detrás de ella siempre hay un grupo de producción que la sigue para filmarla y nutrir el show en Youtube “Despegando”, un reality en el cual la gente comparte sus aspiraciones personales y laborales y ella ayuda para que se haga realidad desde superar traumas a formar un negocio.

Con Rise Programs, el asunto de capacitación es más personal, un couch de vida para latinos en Estados Unidos y ahora en México. “Ahora vengo para reconectarme con mis raíces, cultura, gente y conmigo misma desde otra perspectiva: contribuir más con los mexicanos y con la comunidad, en otro plan: adelanto que daré conferencias gratuitas”.

Un momento distinto a cualquier otro que haya tenido anteriormente, lejos de cuando tenía 18 años en busca de otros horizontes, fortísima.

“No tengo una peor experiencia como mujer: si Dios me dio la vida, no ha habido nadie que me haga sentir menos”, advirte. “El secreto está en aceptarte como eres”.