La Víbora: Cuando se burlan de Yalitza Aparicio se burlan de ustedes mismos

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

Tengo una pregunta para los que se burlan de Yalitza Aparicio, la estrella de la película “Roma“: ¿Acaso ustedes son de sangre azul? ¿O quizá son descendientes directos de la realeza británica? Digo, porque para expresarse así de una indígena oaxaqueña es porque seguramente ustedes no son producto del mestizaje. Qué horror, ¿no? Eso de parecer “inditos” es de lo más aberrante, llámense mixtecos –como Yalitza–, mayas o mapuches.

O ya sé: como ustedes son blanquitos, espigaditos y de rasgos europeizados, pues no tienen nada que ver con los indígenas, que son chiquitos, morenitos y de labios y nariz gruesos. No, ésos no pueden ser rasgos bonitos, para nada. Y por lo tanto, una mujer que tiene esas características jamás debería estar en la portada de una revista de moda, mucho menos en una de las más importantes del mercado hispano. ¡Qué oso! Para jamás volver a comprar esa publicación, ¿eh?

Y no solo eso. ¿Cómo se les ocurre ponerle vestidos de diseñador? ¿Qué no ven que no le lucen? Como escribió alguien en las redes sociales, “Aunque la india se vista de seda, india se queda”. ¿Qué habrán pensado los modistos cuando vieron que una “indita” se puso sus creaciones? O sea, una mujer sin clase, sin porte, que más bien podría ser la sirvienta de mi casa. Pecado mortal y tache para quienes decidieron hacer eso, la verdad. Para mí, que estoy acostumbrada a ver a mis queridas Thalía, Belinda, Pau y Eiza González en esas portadas, fue un verdadero shock.

Ya, hablando en serio, éste es el tipo de conversaciones y comentarios que se leen y se escuchan tanto en redes sociales como entre mexicanos –y no mexicanos– alrededor del tema de Yalitza y su excepcional papel de sirvienta-nana-confidente-mamá y más en “Roma”, la cinta más reciente de Alfonso Cuarón.

Yo me pregunto, ¿cómo se ve la gente que se expresa así de una persona como Yalitza, que es igual de mexicana que ellos y que lo único que los diferencia es esa mentalidad de superioridad que tienen los “bonitos”, que piensan que los indígenas solo pueden aspirar a ser los criados de sus casas?

Como por siglos los han menospreciado y minimizado, ahora no soportan ver que una de esas mujeres sea ahora la que los vea por encima del hombro. No se dan cuenta de que al expresarse mal de ella se burlan de ellos mismos puesto que al final de cuentas es su gente, es parte de su cultura, de su herencia, de su historia.

Seré muy feliz si postulan a Yalitza para un Oscar, y más todavía si lo gana. Entonces quiero verle la cara a todos esos acomplejados que se sienten herederos de la corona británica.