Ariana Grande y el emotivo mensaje para el fallecido Mac Miller, en el día de su cumpleaños

Los músicos fueron novios durante dos años...

Foto: Getty Images for iHeartMedia

Mac Miller habría cumplido 27 años de edad un día como hoy, 19 de enero. La cantante Ariana Grande escribió, como muchos otros, un sentido mensaje para el fallecido artista a través de su cuenta de Twitter.

Su escrito simplemente decía “Te Extraño”.

Hay que recordar que ellos fueron novios durante dos años. Se cree que la publicación de la cantante va dirigida al fallecido cantante porque irrumpió en la red a la media noche, justo el día del cumpleaños de quien fuera su novio.

miss u. — Ariana Grande (@ArianaGrande) January 19, 2019

El cantante falleció un 7 de septiembre de 2018 debido a un abuso de sustancias. Y desde entonces parece que la vida de Ariana Grande ha vivido el impacto de su pérdida.

Luego de su fallecimiento la cantante expresó: “Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía diecinueve años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hablamos de esto. Muchas veces”.

Ahora, como muchos otros, solo resta recordar el artista que fue y para eso a muchos aún les queda su música para escuchar, y Ariana memorias para recordar.

