Chiquinquirá Delgado y el día en que se lució como Jennifer López, con una minifalda negra

View this post on Instagram

Aunque aquí me vean sentada, quienes me conocen saben lo muuuucho que me cuesta relajarme y quedarme quieta, así que una de mis metas este año es aprender a estar tranquila … a veces 😬💆🏻‍♀️ #comohormiguita 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️ Quien mas como yo??? ✨✨✨✨ Even if you see me sitting here, those who are close to me, know how difficult it is for me to relax and to stay still. So one of my goals this year is to learn to be calm … sometimes 😬 #mindfulness #goodnight