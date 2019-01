Eva Longoria vive un fin de semana de glamur con mucha joya y poca ropa

La actriz parece estar preparándose para algo importante

Desde que Eva Longoria tuvo a su primer bebé la actriz ha sido enfática al decir que no le interesa cumplir con los estereotipos implantados por Hollywood sobre el cuerpo femenino.

“Yo no he sucumbido a ningún tipo de presión”, ha asegurado al respecto. “No sé si hay alguien ahí fuera diciendo que debería apresurarme a la hora de perder peso, porque lo cierto es que no presto ninguna atención a esos comentarios. Cuento con unas mujeres maravillosas en mi vida -mi madre, mis hermanas…- que me lo han enseñado todo acerca del valor de la autoestima desde que era muy joven. Provengo de una familia de mujeres fuertes, así que era casi imposible que yo perdiera la mía por algo tan trivial“, ha comentado la intérprete, productora y directora en declaraciones a la revista People.

Pero desde hace algunas semanas se ha podido ver cómo la actriz a su ritmo ha ido adquiriendo el hábito del ejercicio para poder gozar de nuevo de una figura curvilinea, como la que mostró desde los inicios de su carrera. Y hoy, hace unos minutos compartió una fotografía en la que se le puede ver con lo que parece ser la parte superior de un traje de baño o alguna prenda íntima, debido al bajo escote de la misma. El cual se luce aún más por el collar de piedras preciosas que adornan su cuello, así como los aretes a juego.

Y aunque la fotografía es totalmente a blanco y negro, esto no le resta el toque de glamur que ella bien presume en su escrito al decir que su fin de semana apartemente gozará de éste, razón por la cual se especula que la actriz brillará con más piedras preciosas, joyas de diseñador, y más prendas de alta costura. Además, Eva también es muy amiga de la diseñadora Victoria Beckham, con quien incluso podría estar trabajando para una posible colaboración. Claro, las especulaciones abundan, pero nada aún ha sido cofirmado.

Rashel Diaz, estrella de Un Nuevo Día, de Telemundo, en su candente bikinazo en Instagram