Maradona niega ser golpeador, pero advierte que a su exnovia “le arrancaría la cabeza”

El técnico argentino de Dorados de Sinaloa sorprende con fuerte declaraciones en contra de Rocío Oliva

Diego Armando Maradona nunca deja de ser blanco del escándalo y en esta ocasión, el exfutbolista argentino hizo fuertes declaraciones sobre su exnovia Rocío Oliva, de 28 años de edad, de la que incluso advirtió que ameritaba “arrancarle la cabeza”.

“Yo no soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza. Me hizo de todo. Ella no me despierta nada. Hace mucho tiempo que duermo solo. En Dubai, ella esperaba a que yo durmiera con ella para irse a sacar fotos y mostrarle a sus amigos y esconderme cosas. Ya estaba muerto todo”, comentó el técnico de Dorados de Sinaloa, durante una entrevista televisiva en Argentina.

Maradona aprovechó la oportunidad para hablar del actual gobierno de su país, que preside Mauricio Macri y se declaró a favor de que Cristina Kirchner vuelva a ser la presidenta de Argentina.

“Acá no hay laburo (trabajo), acá te echan. Cristina Fernández debe volver con un peronismo serio. Macri tiene muchas más vacaciones que yo”, aseguró “Pelusa”.