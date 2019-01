Su esposo quiere llamar al bebé con el nombre de su ex, ¿divorcio asegurado?

Todos tenemos un pasado, pero no todos lo tienen olvidado

Un mensaje en el portal Reddit está levantando polémica y causando mucho revuelo. El título del tema del post dice así: “Divorcio en la mesa porque mi esposo y yo no nos ponemos de acuerdo con el nombre del bebé”.

La publicación, que fue escrita por un usurario anónimo, rápidamente se volvió viral. Miles de personas se lanzaron a comentar y a compartir el post, aunque no por la razón que se podría pensar.

Aunque la pareja ciertamente no pudo ponerse de acuerdo con el nombre de su bebé, no es porque sea un nombre antiguo, o feo, sino porque el papá defiende un nombre que es el nombre de su ex novia.

El post comienza relatando una breve historia de cómo está la pareja:

“Este post puede parecer gracioso, pero es un problema real entre mi esposo y yo. Hemos estado saliendo durante un año, hemos estado casados ​​por 2 años. Me quedé embarazada hace 7 meses, pero fue hace poco que comenzamos a discutir. La razón: elegir un nombre para nuestro bebé“.

La mujer contó que cuando la pareja descubrió el sexo de su hijo, el marido insistió en darle el nombre de su ex. Y no cualquier ex. La ex que les había causado problemas de relación en el pasado. Esto, según la esposa, es porque su marido todavía tiene sentimientos muy fuertes hacia la ex.

“Desde que descubrimos que va a ser una niña, mi esposo la quiere llamar con el nombre de su ex. No es una ex, sino una con la que salió durante mucho tiempo y a quien amaba. Al comienzo de nuestra relación, tuvimos muchos problemas debido a ella, pero ella se alejó, así que los problemas desaparecieron. Él realmente la amaba y nunca me ocultó eso, pero pensé que había terminado una vez que ella se mudó”.

Cuando ella le pidió a su esposo que le explicara los motivos de su elección, él no ocultó que quería que le recordara a su ex. Como consuelo, él le dijo que se le permitiría nombrar al su futuro segundo hijo.

Ella terminó su relato con una pregunta:

“¿Sigue enamorado de su ex o es normal que quiera nombrar a nuestro hijo así?”

Los comentarios no tardaron en surgir y aunque muchos variaban en historia y tema, todos compartían un sentimiento específico: definitivamente, el marido de la mujer todavía está colgado de su ex, y ella debería seguir adelante y finalizar el divorcio antes de perder más tiempo en él.