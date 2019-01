9 partes del cuerpo que en la actualidad son “inservibles”

Puede que no sepas ni que existen, porque no ejerces ningún control sobre ellas y no tienen ninguna utilidad. En el pasado, sin embargo, fueron fundamentales para la supervivencia de la especie humana

Algunas personas conservan ciertos músculos o partes del cuerpo que ya no usamos pero otros los han perdido. Foto: Getty Images