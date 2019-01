Ex Miss Colombia estuvo a punto de perder un dedo por anillo que le regalaron en certamen de belleza

Andrea Tovar reveló recientemente un incidente que vivió cuando se coronó como "Miss Colombia" que puso en riesgo su integridad física

Andrea Tovar fue la representante de Colombia en el certamen “Miss Universo 2016”, la cual recientemente confesó que atravesó por un grave problema de salud y todo por culpa de un anillo que le fue entregado cuando se coronó “Miss Colombia”.

Tovar relató que aquella vez, su antecesora en el reinado, Ariadna Gutiérrez le hizo entrega del anillo que por tradición se le entrega a la ganadora del concurso de belleza en dicho país sudamericano. Sin cuestionarle antes, Ariadna le habría puesto el anillo, sin antes consultar con Andrea si le quedaba o no.

“El anillo me queda atrapado. Se me pone el dedo hinchado, morado me hizo con el hilo para sacarlo … y antes me ha crecido más el dedo. Con la vaselina, con jabón, con aceite de ricino… con todas las teorías de cómo sacar un anillo. No me salió el anillo… Duré casi una semana en llegar a Bogotá, en la joyería, cortar el anillo, obviamente en el dedo”, compartió la exreina de belleza en el programa “Lo sé todo”.

Por fortuna, el incidente no pasó a mayores y esto ha quedado como una simple anécdota.