Emblemática actriz mexicana dice que Yalitza Aparicio no tiene futuro en la actuación

Patricia Reyes Spíndola es maestra de actuación y no ve vocación en la oaxaqueña

La primera actriz, Patricia Reyes Spíndola, no cree que la actuación sea la vocación de la joven oaxaqueña Yalitza Aparicio, que hoy fue reconocida por su participación en Roma con la nominación a Mejor Actriz por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

“No es su vocación (ser actriz) no es lo que quiere. Si Cuarón la sigue jalando para trabajar, pues probablemente. Pero no siento que sea su vocación. Creo que es un momento, como un flash”, comentó la actriz de decenas de filmes en su carrera cuando un periodista la cuestionó sobre si a Yalitza le falta tablas para lograr ser una gran actriz.

.@reyesspindola no cree que Yalitza Aparicio haga carrera en la actuación #LoVisteEnVentaneando pic.twitter.com/HiNoVnyI5h — Ventaneando oficial (@Ventaneandouno) January 21, 2019

La también productora de cine, teatro y televisión aseguró que aunque Yalitza hizo un buen papel en la cinta de Alfonso Cuarón, “no cree que acabe haciendo una carrera” en el mundo de la actuación.

“Mira, yo creo que sí se va a ir a la fama muy rápido. Es guapísima, hizo muy bien su papel, pero no creo que acabe haciendo una carrera en esto”.

Las declaraciones de Reyes Spíndola fueron ofrecidas el día de ayer, pero hoy toman gran relevancia al darse a conocer que entre las nominaciones como Mejor Actriz para el Óscar se encuentra la joven oaxaqueña de 25 años, la cual logró en su primer papel para la cinta que suma 10 nominaciones para los premios.

“Qué padre que ponga a México y a Oaxaca en alto, ella es del mismo pueblo donde abuelo, de Tlaxiaco, así que a mí me da mucho orgullo que una muchacha de Tlaxiaco se abra a ese nivel” culminó.

Roma de Alfonso Cuarón recibió el martes 10 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo a Mejor Película, Mejor Cinta en Lengua Extranjera, Mejor Dirección, Mejor Actriz, para la debutante Yalitza Aparicio, y Mejor Actriz de Reparto para Marina de Tavira.

Con Roma, Netflix se apuntó su primera nominación en esta categoría, algo que la gigante del streaming buscaba con anhelo.

Además, Cuarón empató el récord como el candidato más decorado en la historia de los Premios de la Academia por un mismo filme al recibir cuatro candidaturas por “Roma”, un retrato profundamente personal de su infancia en la Ciudad de México. El realizador mexicano se medirá por los premios a la mejor dirección, cinematografía, guion original y película. Solo Orson Welles (El ciudadano Kane) y Warren Beatty (Rojos, El cielo puede esperar) han logrado tal hazaña.

Cuarón, previamente nominado a seis Oscar y ganador de dos por Gravity , dijo en una entrevista telefónica que las nominaciones por una película tan personal eran más significativas para él, al igual que la atención por una cinta sobre una humilde empleada doméstica indígena. También elogió a Netflix por su compromiso con esta obra.

“El cine necesita la oportunidad de ser diverso”, dijo Cuarón desde Londres. “Lo que le ha faltado al cine mainstream y a la experiencia cinematográfica en general es diversidad. Y estoy hablando de diversidad en términos de historias y personajes y formas de hacer películas”.

Filmada en blanco y negro, Roma sigue a la empleada doméstica Cleo (Aparicio, quien tiene algunos diálogos en lengua mixteca), que trabaja devotamente para una familia que vive en el barrio de la Roma, en la capital mexicana. La vida familiar, aunque inmaculada, se está resquebrajando: el padre deja a su esposa (De Tavira).