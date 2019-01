Dayanara Torres nomina a Zorimar Betancourt para las 25 poderosas de People en Español

View this post on Instagram

Ayúdenme a hacer que ZORIMAR BETANCOURT sea una de las #25poderosas de @peopleenespanol 💕 Es muy fácil SWIPE / DESLIZAR ⬅️ 💕 “Zorimar Betancourt es una extraordinaria mujer luchadora, que se levantó para ayudar a los demás y cada día alienta a otros a levantarse, tras la dolorosa muerte de su hijo Stefano. Esta mujer ha pasado por todo, la muerte de su hijo de 17 años, un divorcio y doloroso proceso legal, y cáncer del seno y aún así, es un ser lleno de amor y de fuerza que de corazón se ha dedicado a mejorarle las vidas a los demás. Es un ejemplo de fé y de fortaleza de espíritu”. 💕 “La Fundación Stefano comenzó como un esfuerzo por promover la donación de órganos, hoy día brinda apoyo a padres de niños que han fallecido, ha ayudado con los esfuerzos de alivio después de huracanes, educa a estudiantes en contra de la violencia, y viaja a la isla de Vieques para educarlos, enseñarles sobre el arte y el propósito”. 💕 Go to peopleenespanol.com and vote for her!!! #Empoderar #Poderosa #Empowerment #Orgullo @peopleenespanol