Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Jueves 24

Show de March Anthony

El salsero neoyorican regresa al sur de California para presentar su Legacy Tour, pero esta vez en el Honda Center (2695 E. Katella Ave., Anaheim). La gira del popular cantante ya se encuentra en su recta final, luego de haber recorrido escenarios de Estados Unidos, México y Centroamérica. 8 pm. Boletos $61 a $201. Informes (714) 704-2500 y hondacenter.com.

Premier de teatro y danza

La primera versión de “Hypanthium”, de Sebastián Hernández, presentada en el NOW Festival de Redcat (631 W. 2nd St., Los Angeles), fue recibida con vítores y excelentes críticas. La nueva versión incluye ahora contribuciones visuales de los artistas Rafa Esparza y María Meae. Los performers interpretan con humor, ferocidad y sensualidad este collage experimental de acciones, música y movimiento. Jueves, viernes y sábado 8:30 pm. Boletos $14 a $18. Informes (213) 237-2800 y redcat.org.

Cine de princesas

El cine El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) presenta por primera vez la serie #ElCapThrowback, que consiste en mostrar cintas clásicas animadas de Disney. Entre los filmes que se proyectarán están “The Little Mermaid”, hasta el 31 de enero; “Sleeping Beauty” el 29 de enero (una noche solamente en celebración del 60 aniversario de su estreno); “Beauty and the Beast” del 1 al 10 de febrero; “Lady and the Tramp” del 11 al 18 de febrero, y “Cinderella”, del 28 de febrero al 3 de marzo. Proyecciones a la 1, 4, 7 y 10 pm; en fines de semana también hay función a las 10 am. Antes de cada show, los asistentes se pueden tomar fotos con Ariel, la princesa Aurora, Belle y Cenicienta. Boletos $10. Informes (800) 347-3996 y elcapitantheatre.com.

Viernes 25

Música mexicana

Leyendas y algunos de los intérpretes del acordeón más reconocidos en México y en el mundo ofrecerán un concierto en el teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), donde presentarán sus mejores temas. Algunos de los que están en la lista del llamado show Duelo de Acordeones son los Cardenales de Nuevo León, los Invasores de Nuevo León y los Cachorros de Juan Villarreal. El elenco está sujeto a cambios. 8 pm. Boletos $39 a $129. Informes (213) 763-6020 y microsofttheater.com.

Sábado 26

Día familiar

La obra maestra “Lady in White”, que actualmente muestra en préstamo el museo Norton Simon (411 W. Colorado Blvd., Pasadena) servirá de inspiración para la actividad familiar que planea este lugar este fin de semana. Los asistentes podrán crear su propia bandera tomando como ejemplo la del renacimiento que la dama de blanco porta en su mano. De 1:30 a 3:30 pm. Entrada gratis para los niños. Informes (626) 449-6840 y nortonsimon.org.

Celebración de medio siglo

El concierto que se efectuará en el Potrero Night Club (4959 Patata St., Cudahy) incluye la participación de Los Bondadosos, Los Mismos, Los Caminantes (en la foto), Los Humildes, Los Felinos, Los Flamers, Yndio, la Sonora Colombiana y otros. El show será también para celebrar los 50 años de Los Bondadosos, una de la bandas de música popular más longevas de México. 6 pm. Boletos desde $45. Informes (323) 773-9324 y wl.ticketon.com.

Domingo 27

Festival musical

Los Annual LMU Children’s Concerts en la Loyola Marymount University (1 Loyola Marymount University Dr., Los Angeles) celebra su edición número 20, e incluye una tarde de música enfocada en los niños y la familia. Participan bailarines de la Los Angeles Contemporary Dance Company y actores de la Actor’s Gang. Los shows son a la 1 y 3 pm en el Murphy Recital Hall de la universidad. El programa incluye fragmentos de “Marriage of Figaro” y “Points on Jazz”. El show de sombras con marionetas estará a cargo de Ruth Crawford Seeger. Entrada gratis. No se necesita boleto. Informes (310) 338.2700 y newsroom.lmu.edu.

Show de marionetas

El Bob Baker Marionette Theater regresa al Miracle Mile Toy Hall (5464 Wilshire Blvd, Los Angeles) con un show que cambia cada mes y que incluye la magia que caracteriza a esta compañía. Luego de cada presentación los asistentes podrán saludar a su títere favorito. 11 am. Boletos $10. Informes (323) 389-1733 y miraclemiletoyhall.com.

Miércoles 30

Exhibición de arte

“Claroscuro”, muestra que se puede ver en el Mexican Center for Culture and Cinematic Arts (2401 W. 6th St. Los Angeles), incluye las obras de Janet Sternburg y de Sabina Arias, dos mujeres a las que las separan varias generaciones –además de que la primera es de Los Angeles y la segunda de México–, y que a pesar de eso se hicieron amigas luego de haber coincidido en San Miguel de Allende. “Claroscuro” es un diálogo visual entre ambas que refleja su visión de México. Termina el 28 de febrero. Entrada gratis. Informes (213) 351-6800 y cccmla.com.