Myrka Dellanos anuncia su regreso junto a María Celeste Arrarás

Muy pronto nos verán juntas! Muy muy pronto! 💕 Este #tbt es el día de mi boda y Mari vino a la casa antes de salir para la iglesia. Hemos vivido tantos momentos divertidos y momentos difíciles a través de los años. Ella es parte de mi historia y yo sé que ustedes nos tienen mucho cariño y les encanta vernos juntas. Gracias por tanto amor y cariño.