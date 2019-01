Debut y despedida: Cruz Azul pierde a portugués Eustáquio seis meses por lesión

El flamante fichaje de Caixinha apenas jugó un partido de Copa y otro de Liga

CDMX, México – Stephen Eustáquio, Adrián Aldrete y Jordan Silva se lesionaron en una de las más negras jornadas para Cruz Azul.

El volante portugués tiene rotura de ligamentos y el lateral izquierdo se lastimó la rodilla; el otro diagnóstico confirmado es el de Silva, fuera cuatro meses por rotura de ligamentos y fractura de tibia en juego de la Sub 20.

“Un sabor muy agridulce. Es la victoria de mi corta carrera que menos tengo la voluntad de celebrar y revisarla, no nada más fue Stephen, en este momento todo indica que pueden ser los cruzados, está Jordan también por la mañana, cuatro meses fuera, Adrián también.

“Reconocer la labor y sacrificio de todos los que tuvieron que terminar en la cancha. El cumpleaños de Chuy (Corona), el mejor en la cancha, tres paradas, esta victoria es lo único que teníamos en la mente para cerrar una semana larga, difícil, de mucho sacrificio. Hay que analizar los estudios, tomar las decisiones y seguir adelante”, mencionó el DT azul Pedro Caixinha, quien fue perdiendo el control en la conferencia de prensa. Explotó con un cuestionamiento tan sencillo como saber si pretende reforzar al equipo antes del cierre de fichajes, el próximo jueves.

“¡No soy mago!, pero sí sé tomar decisiones y hablar sobre esas situaciones. Hay que evaluar los estudios, hay gente mala, pero muy mala, pero yo como soy bueno pienso ganarle a todos. Esto me hace fuerte, me da más voluntad, a mí no me hacen daño, solamente más fuerte“, dijo, exaltado.

Pidió calma cuando se le insistió por el panorama cementero ante las lesiones. Esperará al diagnóstico definitivo.